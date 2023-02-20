إل جي تطلق شاشاتها السينمائية المميزة LG MIRACLASS

أعلنت شركة (إل جي إلكترونيكس) عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة (إل جي ميراكلاس) LG Miraclass الخاصة بشاشات LED لدور السينما.

وقالت الشركة إن هذه الشاشات تُعد «مثالية لمُشغلي المسارح ودور السينما الذين يتوقون إلى تقديم خدماتٍ جديدة ومتميزة وغامرة لرواد السينما، حيث تُقدم صورًا واقعية بألوان طبيعية ولون أسود عميق».

وأوضحت إل جي أن اسم Miraclass هو مزيج من الكلمتين: Miracle وتعني (معجزة)، وClass وتعني (طراز)، وبهذا فإن الاسم يعني «جودة صورة لا مثيل لها تُعزز إحساس الجمهور بالانغماس داخل المشاهد السينمائية».

وبفضل تقنية LED المتقدمة، تُساعد شاشات LG Miraclass، وفقًا لشركة إل جي، في بث الحياة في الأفلام، وجعل تجربة الذهاب إلى المسرح أو صالة السينما استثنائية، وتقديم قيمة جديدة لأصحاب هذه المسارح وللمشغلين.

هذا وتتوفر شاشات LG Miraclass حاليًا ضمن أربعة مجموعات بأحجام مختلفة (تبدأ من 14 إلى 101 متر مربع) ودقة شاشة (2K إلى 4K) للاختيار من بينها. وبعرض خمسة أمتار، يُعد الطرازان: LDAA025-1 و LDAA012 من الشاشات خياراتٍ جيدة للمسارح ذات المساحة الصغيرة، التي أصبحت شائعة على نحو متزايد بين الجماهير في السنوات الأخيرة.

وتوفر جميع شاشات Miraclass ميزة التوافق مع خادم الوسائط المتكامل IMS3000 منDolby ، مما يعني أنه أصبح بإمكان مُلاك المسارح تقديم صورة وصوت متميزين للغاية للارتقاء بتجربة العملاء.

وباستخدام وحدات بكسل LED ذاتية الانبعاث، يوفر كل طراز من شاشات LG Miraclass معالجة ألوان 24 بت وتباين رائع مما يمنح الصور على الشاشة عمقًا وحيوية أكبر. كما أنها تتميز بسطوع قوي ومتسق، دون تعتيم في الزاوية، لتنتج صورًا ومشاهد واضحة وخالية من التشويه. علاوةً على ذلك، يُمكن لشاشات LG Miraclass عرض 68.7 مليار تنوع لوني، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية كما أرادها منتجو الأفلام وأصحاب الصالات.

وتوفر شاشات LG Miraclass أيضًا إدارة سهلة لمشغلي دور السينما بفضل برامجها البديهية، كما توفر قدرًا كبيرًا من المساحة من خلال التخلص من الحاجة إلى غرف العرض.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل سطوع الشاشة عبر خمس مراحل تبدأ من 48 إلى 300 شمعة، مما يمنح الملاءمة لسيناريوهات الاستخدام المختلفة بدءًا من تشغيل أفلام ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، إلى تقديم محتويات العروض التقديمية للشركات، أو محتويات الاحتفالات الخاصة.

وعلى الرغم من أن شاشات LED السينمائية تعد حديثة نسبيًا، إلاّ أنه يمكن العثور على شاشات LED من إل جي في العديد من المسارح الرئيسية حول العالم، وسيُركَّب المزيد من هذه الشاشات في مختلف المسارح في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وفي إسبانيا، قد رُكِّبت شاشة LG Miraclass حديثًا في مسرح (أوديون ملتيسينز) في فيلانوفا، مع وصول المزيد من الشاشات قريبًا لتُركَّب في سلسلة المسارح ذاتها في مدينتي مدريد وبرشلونة.