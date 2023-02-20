آبل تحدّث متجر تطبيقاتها بميزات جديدة

أطلقت شركة آبل اليوم تحديثًا جديدًا لمتجر تطبيقاتها Apple Store لهواتف آيفون iPhone وأجهزة آيباد iPad اللوحية. ويجلب التحديث ميزات جديدة تُحسّن من ميزة القوائم وتُقدم معلومات إضافية حول متاجرها القريبة من المستخدم.

وحصلت ميزة القوائم Lists على تحسيناتٍ جديدة في هذا التحديث. (القوائم) هي ميزة تتيح للمستخدم إمكانية حفظ التطبيقات للعودة إليها لاحقًا، وكذلك حفظ وتنظيم المنتجات التي يعتزم المستخدم شراءها من متجر آبل.

مع التحديث الجديد أضافت آبل إمكانية مشاركة القوائم مع المستخدمين الآخرين، كما حسّنت من طريقة الوصول إلى القوائم المحفوظة التي أصبح الوصول إليها ممكنًا عبر أماكن عدة من خلال التطبيق بشكلٍ يتيح للمُستخدم فتح القوائم ومتابعة تصفح المتجر دون فقدان الصفحة الحالية.

وبالنسبة لمن يخططون لزيارة أحد متاجر آبل الموجودة في مدينتهم، يعرض التطبيق معلومات جديدة أكثر تفصيلًا حول المتاجر القريبة منهم، وذلك يتضمن أشياء مثل ساعات دوام المتجر ووسائل الدفع المتوفرة.

ويأتي تحديث المتجر بعد أيامٍ قليلة على إصدار النسخة التجريبية الجديدة من نظام iOS 16.4 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد. وجاء التحديث الجديد بميزات تُسهل العثور على الأغراض باستخدام جهاز التتبُّع AirTag، وتسهيل الانتقال من النسخ التجريبية إلى الإصدارات الرسمية، وتحسين تشغيل تطبيقات الويب، وميزات جديدة لمستخدمي بطاقة آبل للدفع الإلكتروني Apple Card.

ويمكن للمستخدمين الحصول على النسخة الأخيرة من متجر تطبيقات آبل التي تحمل رقم الإصدار 5.19 عبر متجر التطبيقات.