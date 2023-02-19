ما هي أسعار هواتف Galaxy S23 في السعودية وكيف تحصل عليها؟

أطلقت شركة سامسونج يوم الجمعة الماضي هواتف سلسلة (Galaxy S23) في المملكة العربية السعودية، مع تقديم تخفيضات وعروض قيمة لفترة محددة، كما تُقدم برنامجًا لاستبدال هاتفك القديم بهاتف جديد مع توفير مبلغ مالي كبير.

تشترك هواتف السلسلة جميعها في العديد من الميزات أبرزها: المعالج القوي الجديد المُصمم خصوصًا لهواتف هذه السلسلة، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، كما تدعم تقنية (Wi-Fi 6e)، وإصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية، وخاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع.

ولكن يتميز هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، بحيث يمكنك التقاط صور مذهلة بجودة عالية للغاية في مختلف الإعدادات وظروف الإضاءة. إذ رفعت سامسونج في هذا الهاتف دقة الكاميرا الرئيسية لتضم مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل بدلًا من 108 ميجابكسل في الإصدار السابق، وتتيح الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية بزاوية عريضة أو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع دعم تقنية Super HDR.

تضم سلسلة (Galaxy S23) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف S23 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف S23 Ultra بشاشة مقاسها 6.8 بوصات.

ما هي أسعار هواتف سامسونج Galaxy S23 في السعودية؟

يتوفر هاتف (Galaxy S23) الأصغر في السلسلة بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، و بأربعة ألوان؛ هي: الكريمي، والأسود فانتوم، والأخضر، واللافندر.

يتوفر حاليًا إصدار واحد فقط من الهاتف في موقع سامسونج السعودية، وهو إصدار 256 جيجابايت، بسعر 3499 ريالًا سعوديًا.

بينما يتوفر حاليًا إصدارين من هاتف (Galaxy S23 Plus) في موقع سامسونج السعودية، وهما:

ويتوفر هذا الهاتف أيضًا بأربعة ألوان؛ هي: الكريمي، والأسود فانتوم، والأخضر، واللافندر.

في حين يتوفر الهاتف الأكبر في السلسلة (Galaxy S23 Ultra) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي:

سامسونج تقدم عروض مميزة:

إذا اشتريت الآن أي هاتف من هواتف سلسلة (Galaxy S23) عبر موقع سامسونج السعودية؛ يمكنك الحصول على قسيمة إلكترونية بقيمة 300 ريال سعودي، وشاحن بقدرة 25 واطًا (بدون سلك شاحن) بقيمة 99 ريال سعودي، وهذا العرض مستمر حتى 6 مارس 2023.

كما تتيح لك سامسونج استبدال هاتفك القديم بهاتف من هواتف سلسلة جالاكسي إس23 وتوفير ما يصل إلى 3,557 ريالًا سعوديًا.

ما هي محتويات علبة الهاتف؟

لن تأتي جميع هواتف سامسونج جالاكسي إس23 مع الشاحن، إذ ستجد في العلبة الهاتف ما يلي:

الهاتف.

كابل (USB-C) لنقل البيانات.

دبوس الإخراج.

وف حالة هاتف (S23 Ultra) ستجد قلم S-Pen.

للتعرف على كافة مواصفات وميزات (جالاكسي إس23) يمكنك الاطلاع على مقال: مقارنة بين هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra