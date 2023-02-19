كيف يمكنك تغيير عنوان منزلك أو شركتك في خرائط جوجل؟

تتيح لك (خرائط جوجل) Google Maps تعيين عنوان منزلك أو شركتك حتى تتمكن من العثور بسرعة على الاتجاهات من منزلك وإليه. لذلك إذا انتقلت حديثًا إلى منزل جديد أو نقلت مقرك شركتك إلى مدينة جديدة؛ يمكنك تحديث هذه البيانات في خرائط جوجل للحصول على أفضل تجربة استخدام.

يمكنك تغيير عنوان منزلك أو شركتك في خرائط جوجل من خلال إصدار سطح المكتب أو تطبيق الهاتف، إذ ستقوم جوجل بعد ذلك بمزامنتها عبر جميع أجهزتك.

أولًا؛ كيفية تغيير عنوان منزلك باستخدام تطبيق خرائط جوجل في هاتفك:

انتقل إلى تطبيق خرائط جوجل في هاتفك.

اضغط على صورتك أو الأحرف الأولى من اسمك الظاهرة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (تعديل عنوان المنزل أو العمل) Edit home or work.

اضغط على رمز القائمة الذي هو عبارة عن ثلاث نقاط أفقية بجوار عنوانك منزلك الحالي.

من القائمة اختر (تعديل عنوان المنزل) Edit home.

سيظهر لك شريط بحث به عنوان منزلك القديم، اضغط على علامة (X) الظاهرة بجوار العنوان الظاهر في شريط البحث.

أدخل عنوانك الجديد في شريط البحث، أو بدلاً من ذلك، اضغط على خيار (اختر من الخريطة) Choose on map ثم اسحب الدبوس في الخريطة وضعه على عنوان منزلك الجديد.

تحقق من المعلومات التي تظهر في الشاشة، ثم اضغط على خيار (حفظ) Save.

ثانيًا؛ كيفية تغيير عنوان منزلك في خرائط جوجل باستخدام إصدار سطح المكتب:

قد يكون تحديث عنوانك من خلال تطبيق خرائط جوجل في هاتفك أكثر ملاءمة، ولكن تحديث معلوماتك من الحاسوب يمنحك مساحة أكبر قليلاً للكتابة. إذا كنت تفضل تغيير عنوانك باستخدام متصفح الويب في حاسوبك، فيمكنك القيام بذلك بسهولة عبر الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Google Maps في متصفحك، ثم سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك الذي تستخدمه في التطبيق في هاتفك.

اضغط على رمز القائمة الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الأماكن المفضلة) Your places.

اضغط على علامة تبويب (مُصنّف) Labeled للعثور على عنوانك الحالي.

اضغط على رمز القائمة الذي هو عبارة عن ثلاث نقاط أفقية بجوار عنوانك منزلك الحالي، ثم اضغط على خيار (إزالة العنوان الجغرافي) Remove Address.