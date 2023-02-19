كيف تستفيد من سناب شات بكسل لزيادة مبيعاتك؟

ينمو مجال التجارة الإلكترونية بمعدلات سريعة في المنطقة العربية؛ وخصوصًا في الإمارات العربية المتحدة التي وصلت فيها إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 10.57 مليار دولار خلال عام 2022 بحسب إحصائيات موقع Statista.

كما وصلت إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى 9.67 مليار دولار بحسب المصدر السابق، وتشير التنبؤات الحالية إلى استمرار معدلات نمو هذا المجال خلال السنوات القادمة بوتيرة شبه مستقرة.

تعتبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أهم مصادر جلب الزيارات إلى المواقع والمتاجر الإلكترونية، إذ تضم أعدادًا ضخمة من المستخدمين النشطين، كما توفر حلولًا مبتكرة للتجار لإنشاء وإدارة الإعلانات المدفوعة.

إذا كنت تبيع منتجات أو خدمات عبر الإنترنت فيمكنك الاستفادة من الأدوات التي يوفرها سناب شات للمعلنين داخل الحسابات الإعلانية، وخصوصًا سناب شات بكسل الذي يمكنك من تتبع سلوك زوار موقعك وإعادة استهدافهم.

أولًا؛ ما هو سناب شات بكسل، وكيف يعمل؟

سناب شات بكسل هو كود برمجي صغير به رقم فريد يمكنك استخراجه من قسم (مدير الأحداث) Events Manager في حسابك الإعلاني في سناب شات وإضافته إلى الكود البرمجي لموقعك.

بعد إضافة كود البكسل إلى الكود البرمجي لموقعك بدقائق قليلة يبدأ بالتعرف على زوار الموقع ويرسل أعدادهم إلى مدير الأحداث في حسابك الإعلاني، حيث يظهر لك عدد زوار موقعك بشكل يومي.

عند دخولك إلى قسم مدير الأحداث في حسابك الإعلاني ومشاهدة تفاصيل البكسل يظهر لك رسم بياني يوضح لك عدد زوار موقعك خلال أي فترة زمنية تختارها.

ثانيًا؛ كيفية إضافة سناب شات بيكسل إلى موقعك:

هناك عدة طرق لإضافة سناب شات بكسل إلى موقعك أو متجرك الإلكتروني، ويمكنك اختيار الطريقة المناسبة بحسب أسلوب بناء موقعك، وسنوضح هنا أشهر طريقة تُستخدم لإضافة سناب شات بكسل.

مهما كانت طريقة إنشاء موقعك أو متجرك الإلكتروني يمكنك إضافة كود سناب شات بيكسل بواسطة منصة إدارة العلامات الشهيرة التابعة لجوجل (Google Tag Manager)، إذ يمكنك إنشاء حساب مجاني فيها.

بعد ذلك يجب عليك إنشاء حاوية (Container) لموقعك داخل حسابك في منصة جوجل لإدارة العلامات وسيظهر لك كود برمجي لترسله إلى المبرمج المسؤول عن موقعك لإضافته.

إذا أنشأت متجرك الإلكتروني بواسطة منصة تجارة إلكترونية مثل زد أو سلة ستجد قسمًا مخصصا لإضافة رقم الحاوية (Container ID) فقط دون الحاجة إلى إضافة الكود البرمجي.

الآن أصبح موقعك مرتبطًا بالحاوية التي أنشأتها داخل منصة جوجل لإدارة العلامات، ويمكنك بعد ذلك استخدام هذه الحاوية لإضافة سناب شات بكسل دون الحاجة للاستعانة بمبرمج.

يمكنك إنشاء البكسل من داخل مدير الأحداث في حسابك الإعلاني في سناب شات من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك الإعلاني في سناب شات، ثم اضغط على خيار (مدير الأحداث).

اضغط على خيار (مصدر أحداث جديد) New Event Source الظاهر في الزاوية العلوية اليمنى؛ ثم تتبع الخطوات حتى يظهر لك كود البكسل والرقم الخاص به (Pixel ID).

بعد ذلك يمكنك نسخ رقم البيكسل وتضمينه في علامة مخصصة له داخل منصة جوجل لإدارة العلامات، وضبط شرط تشغيل البكسل (Trigger) ليكون في كل صفحات الموقع All pages.

بعد الانتهاء من إضافة البكسل وحفظ الإعدادات سيبدأ البكسل خلال دقائق برصد زيارات موقعك وإرسال تقرير بعدد زوار جميع صفحات الموقع إلى مدير الأحداث في حسابك الإعلاني في سناب شات.

ثالثًا؛ إنشاء الأحداث التي تريد تتبعها في موقعك:

عند إنشائك للبكسل وإضافته إلى موقعك فإن الحدث الافتراضي الذي سيتتبعه هو زيارات جميع صفحات الموقع، ولكن يمكنك تخصيص أحداث أخرى محددة ليتتبع مرات حدوثها بشكل منفرد، مثل حدث الإضافة للسلة أو الشراء.

فمثلًا عند إنشاء حدث لتتبع الذين يزورون صفحة البدء بالدفع في الموقع يجب عليك تضمين شرط التتبع وهو كلمة مميزة في رابط هذه الصفحة مثل: كلمة Checkout.

وفي حالة إنشاء حدث الإضافة للسلة ستكون الكلمة المميزة هي (Cart)، أو حسب ما يوجد في رابط هذه الصفحة من كلمات مميزة لا تتكرر في صفحات أخرى بموقعك.

في هذه الحالة ستظهر الأحداث الجديدة في مدير الأحداث وأمامها عدد مرات حدوثها، بالإضافة للحدث الافتراضي العام الذي يُظهر لك إجمالي زيارات جميع صفحات الموقع (Page view).

رابعًا؛ إطلاق حملات التحويل للتشجيع على الشراء:

بعد الانتهاء من إضافة سناب شات بكسل إلى موقعك وإنشاء الأحداث الهامة التي تريد تتبع عدد مرات حدوثها في موقعك، يمكنك الآن إطلاق حملة إعلانية بهدف التشجيع على الشراء، والحملات الأنسب لتحقيق هذا الهدف هي حملات التحويل (Conversion).

يركز هذا النوع من الحملات على الوصول إلى مستخدمي سناب شات الذين لديهم احتمالية عالية لزيارة موقع التجارة الإلكترونية بناء على عدة عوامل أهمها: بيانات نشاطهم أثناء استخدام سناب شات.

عند وصولك إلى إعدادات المجموعة الإعلانية أثناء إنشاء حملة التحويل ستجد بها قسم لاختيار حدث التحويل (Conversion Event) الذي تريده أن يكون الهدف الرئيسي والذي غالبًا ما يكون حدث اتمام الشراء (Purchase) في المتاجر الإلكترونية.

بعد إطلاق الحملة وتفاعل الجمهور المستهدف معها سيظهر لك في نتائجها إجمالي عمليات الشراء التي حدثت في موقعك، وتكلفة حدوث كل عملية شراء.

خامسًا؛ إنشاء جماهير مخصصة من زوار الموقع:

لا يقتصر الأمر على إضافة سناب شات بكسل إلى موقعك وإطلاق حملات التحويل لزيادة مبيعاتك، إذ إن معظم الأشخاص الذين سيرون إعلانك لن يشتروا من أول مرة، وهنا تظهر أهمية حملات إعادة الاستهداف (Retargeting).

ولكي تتمكن من إعادة استهداف زوار موقعك يجب عليك أولًا إنشاء (جمهور مخصص) Custom Audience في قسم الجماهير بحسابك الإعلاني في سناب شات.

عند الدخول إلى قسم الجماهير في حسابك الإعلاني في سناب شات ستجد في الوقت الحالي 6 أنواع من الجماهير المخصصة التي يمكنك إنشاؤها، اختر منها (Website Events) وهو الخيار الذي يتيح لك إنشاء جمهور مخصص من زوار موقعك.

يمكنك إنشاء جمهور مخصص من زوار جميع صفحات الموقع أو صفحات محددة خلال فترة زمنية محددة تبدأ من يوم واحد وتصل إلى 395 يومًا كحد أقصى.

بعد إنشاء الجمهور المخصص يمكنك إعادة استهدافه بسهولة في مجموعة إعلانية جديدة (New Ad Set) حيث ستجد قسمًا مخصصًا لتضمين هذا الجمهور المخصص في بيانات الاستهداف.

يفضل أن تضم هذه المجموعة الإعلانية الجديدة إعلانات تحفز الجماهير المخصصة بشكل أكبر على الشراء مثل: شهادات العملاء السابقين أو عروض خاصة، لأن هذه الجماهير سبق لها زيارة موقعك ومشاهدة منتجاتك.