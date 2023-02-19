جوجل تُطلق خلفيات 360 درجة لخدمة Google Meet

بدأت شركة جوجل توفير ميزة الخلفيات بتقنية 360 درجة لمكالمات الفيديو ضمن تطبيق التراسل الفوري التابع لها Google Meet في تطبيقها على منصتي أندرويد و iOS. وكانت الشركة قد أعلنت عن الميزة الشهر الماضي، إلا أنها أصبحت متوفرة للمستخدمين بدءًا من اليوم.

وتعتمد الخلفيات الجديدة على حساس الاتجاهات (Gyroscope) الموجود في الهاتف لتحريك الخلفية بشكلٍ يتوافق مع حركة المُستخدم، ما يعطي انطباعًا واقعيًا بوجود المُستخدم في المكان الظاهر في الخلفية.

وتأتي الخلفيات الجديدة كجزء من مجموعة الخلفيات الغامرة Immersive Backgrounds التي دعمها التطبيق العام الماضي، وهي عبارة عن خلفيات تتضمن عناصر متحركة كالأمطار وحركة الشمس بشكلٍ يتوافق مع المنطقة الزمنة وحالة الطقس في المدينة التي يتواجد فيها المُستخدم.

إضافةً إلى الخلفيات، أعلنت جوجل كذلك عن ميزة جديدة لتطبيق Google Chat هي تطبيقات الويدجت التفاعلية Interactive Widgets وهي عبارة عن بطاقات تحتوي على صناديق اختيار Checkboxes أو أزرار انتقاء Radio Buttons أو قوائم مُنسدلة يمكن استخدامها لإتاحة إمكانيات مثل نشر التصويتات أو تحديد خيار من ضمن خيارات أخرى تظهر بشكل قائمة مُنسدلة ضمن نافذة الدردشة. ويمكن للمطوّرين التعديل على هذه البطاقات لتخصيصها وفقًا لمتطلبات المستخدمين، وتتوفر هذه الخدمة لمشتركي خدمات Google Workspace المدفوعة، في حين تتوفر خلفيات الشاشة بتقنية 360 درجة لعموم المستخدمين.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن مجموعة من الميزات الجديدة في Google Meet مثل إمكانية التفاعل عبر رموز الإيموجي ضمن مكالمات الفيديو، وتحسين إضاءة الكاميرا وخياراتٍ إضافية لإدارة اجتماعات الفيديو.

ويُذكر أن Google Meet هي الخدمة الخاصة بالشركة لتقديم الدردشة النصية والفيديو، وكانت الشركة قد أطلقت الخدمة للمرة الأولى في عام 2017 تحت اسم Hangouts Meet وكانت حينها محصورةً بالشركات المُعتمدة على حزمة جوجل للأعمال G Suite. وقد طرأ على الخدمة عدة تغييرات منذ تلك الفترة، إذ أتاحتها لجميع المستخدمين خلال جائحة كورونا في عام 2020، وغيرت تسميتها إلى Google Meet في 2021 وأطلقت معها مجموعةً من الميزات مثل إلغاء الضجيج ووضعية الإضاءة المنخفضة وإمكانية تغشية الخلفية. وفي عام 2022 دمجت جوجل خدمة مكالمات الفيديو للهواتف Google Duo بخدمة Google Meet وغيرت اسم تطبيق الهاتف من Duo إلى Meet.