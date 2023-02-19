إذا كنت تهدف إلى تعزيز لياقتك البدنية، والبدء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولكن ليس لديك الوقت الكافي للذهاب إلى الصالة الرياضية، فهناك العديد من التطبيقات المتوفرة لجميع الهواتف، والتي تضم مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية، وبعضها يوفر أنظمة تدريبية خاصة بناءً على احتياجاتك، وبعضها يوفر مقالات مفيدة حول مواضيع التغذية وخسارة الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في تعزيز اللياقة البدنية متوفرة لمُستخدمي هواتف أندرويد وآيفون:

1- تطبيق Adidas Training: HIIT Workouts:



يضم تطبيق (Adidas Training) – التابع لشركة Adidas – أكثر من 180 تمرينًا مختلفًا، معظمها لا يتطلب أي معدات. تتراوح مدة التدريبات الرياضية المتوفرة في هذا التطبيق بين 7 إلى 45 دقيقة. وهذا يُسهّل عليك العثور على تمارين تناسب روتينك اليومي ومستوى مهارتك.

بالإضافة إلى التدريبات الرياضية، يضم هذا التطبيق العديد من المقالات التي تتحدث عن مواضيع مثل: التغذية وفقدان الوزن واللياقة البدنية.

ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة إذا كنت ترغب في إنشاء خطة تمرين مخصصة لك لفقدان الوزن أو استهداف مجموعات عضلية معينة. ويبدأ الاشتراك المتميز من 9 دولارات و99 سنتًا شهريًا، وسعر الاشتراك السنوي هو 49 دولارًا و99 سنتًا.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي

2- تطبيق FitOn Workouts & Fitness Plans:

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة متنوعة من التدريبات الرياضية، ومعظمها لا يتطلب الكثير من المعدات. ومن الأمثلة على أنواع التدريبات المتوفرة في هذا التطبيق: (التدريبات الهوائية) cardio، وتمارين (barre)، وتمارين (البيلاتيس) pilates. بالإضافة إلى ذلك، ينظم تطبيق FitoOn التمارين التي تستهدف مجموعات عضلية معينة ضمن فئات لتسهيل الوصول إليها.

جميع التدريبات المتوفرة في هذا التطبيق مجانية، ويمكن للجميع الوصول إليها. ولكن تتوفر تمارين حصرية لمشتركي الخطة المدفوعة التي يبلغ سعرها 29 دولارًا و99 سنتًا سنويًا. بالإضافة إلى أن الحصول على خطة غذائية مخصصة لك، والوصول إلى ميزة مراقبة معدل ضربات القلب يتطلب الاشتراك في الخطة المدفوعة أيضًا.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق GOWOD:



يتميز هذا التطبيق بمحتواه المتخصص بنوع واحد من التمارين الرياضية وهي تمارين الإطالة أو التمدد (Stretching). تساعد هذه التمارين في تقليل فرص حدوث الإصابات العضلية بعد التدريبات الرياضية المعتادة، ويزيد سرعة تعافي العضلات.

يختبر تطبيق GOWOD لياقتك ويصمم برنامجًا لتمارين التمدد مناسب للنظام الرياضي الذي تتبعه. ويوفر أكثر من 240 تمرينًا مختلفًا للاختيار من بينها.

يوفر تطبيق GOWOD تجربة مجانية لمدة 14 يومًا لاختبار ميزاته المدفوعة، بعد ذلك يمكنك دفع 9 دولارات و99 سنتًا شهريًا للوصول إلى جميع الميزات.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Peloton – Fitness & Workouts:



يحتوي تطبيق Peloton على مجموعة متنوعة من التدريبات الرياضية، مثل (التمارين المتواترة عالية الكثافة) HIIT، و (تمارين التمدد) Stretching، و (التدريبات الهوائية) cardio. ومن خلال تطبيق مرشحات معينة كتحديد نوع معين من أنواع التمارين الرياضية المتوفرة في التطبيق، وتحديد المجموعات العضلية التي ترغب في تدريبها، يمكنك بسهولة الوصول إلى التدريبات المناسبة لك.

يتتبع التطبيق تدريباتك ويقدم تحديات لتحفيزك على الاستمرار في التدريب. ويقدم تطبيق Peloton نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا إذا كنت ترغب في تجربة الميزات الحصرية للنسخة المدفوعة قبل الاشتراك بها بسعر 12 دولارًا و99 سنتًا.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Nike Training Club: Fitness:



يضم تطبيق Nike Training Club أكثر من 200 تمرين في فئات مختلفة، منها (التدريبات الهوائية) cardio، و (التمارين المتواترة عالية الكثافة) HIIT، و (تدريبات القوة) strength.

على غرار تطبيق Adidas، تتراوح مدة التمارين في تطبيق Nike من 5 إلى 50 دقيقة. وبالإضافة إلى التدريبات الرياضية، يمنحك التطبيق إمكانية الوصول إلى النصائح المتعلقة بالتغذية والتمارين الرياضية. وعلى عكس العديد من تطبيقات اللياقة البدنية الأخرى، لا يحتوي تطبيق Nike Training Club على اشتراك متميز، وجميع الميزات المتوفرة فيه مجانية ومتاحة للجميع.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.