تحديث One UI 5.1 يتسبب باستنزاف بطارية هواتف سامسونج

أطلقت سامسونج قبل أيامٍ قليلة تحديث واجهتها One UI 5.1 الذي بدأ بالوصول إلى مجموعة من مستخدمي هواتف سامسونج الصادرة خلال العامين الماضيين.

وظهرت منذ إطلاق التحديث شكاوى عديدة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق باستنزافه لطاقة البطارية بشكلٍ ملحوظ مقارنةً بالاستهلاك ما قبل وصول التحديث، وقد تمكّنت البوابة العربية للأخبار التقنية من تأكيد تلك التقارير من خلال متابعة أداء البطارية على هاتف (جالاكسي إس 22 ألترا) Galaxy S22 Ultra.

وبالذهاب إلى صفحة إعدادات البطارية للتحقق من التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، يظهر للمُستخدم في أعلى القائمة تطبيقات من ضمن تطبيقات النظام الأساسية لا يُفترض استهلاكها لهذا القدر من البطارية، حيث لاحظ بعض المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي (ريديت) Reddit استهلاكًا عاليًا للطاقة من تطبيق لوحة مفاتيح سامسونج Samsung Keyboard في حين لاحظنا على هاتفنا استهلاكًا كبيرًا تتسبب به الشاشة دائمة التشغيل Always-on Display.

وبتواصل المستخدمين مع خدمة الدعم الفني في شركة سامسونج، نصحت الشركة مستخدميها بحذف بيانات التطبيقات الأعلى استهلاكًا للطاقة، وإعادة تشغيل الهاتف، ويمكن ذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات ومنها إلى التطبيقات، واختيار تطبيقات النظام ومن ثم التطبيق المطلوب ثم الضغط على خيار التخزين Storage وأخيرًا على خيار حذف البيانات المؤقتة والبيانات Clear Cache and Data. مع ملاحظة أن هذه الخطوة تؤدي إلى فقدان البيانات المخزنة في التطبيق وتتطلب إعادة تهيئته من جديد، كما أن نتيجتها غير مضمونة النجاح دائمًا من حيث تحسين أداء البطارية.

إضافةً إلى ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من ارتفاع حرارة هواتفهم بعد التحديث، في حين لم تُصدر سامسونج تصريحًا رسميًا على أي من تلك الشكاوى.

وجاء تحديث One UI 5.1 الجديد بمجموعة واسعة من الميزات تتضمن إضافات جديدة لتطبيق الكاميرا وتحسيناتٍ على تعدد المهام وويدجت الطقس وإمكانيات جديدة لمتصفح Samsung Internet ولمساعد سامسونج الذكي Bixby.

ومن الجدير بالذكر أن الشكاوى وردت من مستخدمي نسخة هواتف سامسونج العاملة بمعالج Exynos المخصصة لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وليس نسخة معالج Snapdragon المخصصة بشكلٍ اساسي لأسواق أمريكا الشمالية.