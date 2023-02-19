إطلاق منصة أثير أول منصة تمويل جماعي بالمكافآت في السعودية

أعلنت منصة أثير للتمويل الجماعي بالمكافآت عن إطلاقها الأولي رسميًا في السعودية، لتصبح بذلك المنصة الأولى من نوعها بالمملكة في توفير حلول التمويل الجماعي بالمكافآت لرواد الأعمال والمبدعين لمساعدتهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع.

وتسعى أثير لتمكين أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة من إنشاء حملات مخصصة تتناسب مع أفكارهم ومنتجاتهم للحصول على دعم الجمهور المهتم بتطوير ريادة الأعمال في المملكة؛ الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للجمهور.

ويحصل الداعمون في الحملات المطروحة على فرص متميزة لتجربة المنتجات التي يدعمونها أو الحصول عليها قبل الآخرين بسعر مخفض أو غيرها من المكافآت؛ ما يعني مساهمتهم في غاية أكبر من خلال دعم ريادة الأعمال والأفكار المبتكرة وحصولهم على فرصة امتلاك المنتجات وتجربتها قبل عامة الجمهور على خلاف ما يحدث عند شراء المنتجات من منصات التجارة الإلكترونية التقليدية خاصة وأنها تكون متاحة لكافة الجمهور.

وتعليقًا على دور المنصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في المملكة العربية السعودية، صرح يزيد المهيدب المدير العام والشريك المؤسس لأثير، بقوله: “تُمثل أثير فرصة نوعية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبدعة، كونها تطلق العنان لهم لبدء حملاتهم بسلاسة للحصول على دعم الجمهور من أجل توفير منتجاتهم في السوق، مما سيتيح الفرصة للعديد من رواد الأعمال والمبتكرين بأخذ خطوات جريئة وإطلاق العنان لإبداعاتهم بإطلاق حملات لمنتجات ومشاريع فريدة من نوعها، فيسهّل ذلك اختبار السوق بدون مخاطرة خسارة رأس المال، ويساعد بالوصول لشريحة عملاء مثالية من متبنّي المنتجات الجديدة”.

وأضاف المهيدب: “على الجهة الأخرى، تسمح أثير لأصحاب الحملات بمنح الداعمين ما يشبه حقوق امتياز لتجربة المنتجات والحصول عليها قبل الآخرين، أو تمكنهم من الحصول على مكافآت أخرى عرفانًا بدعمهم. ويساعد هذا الأمر في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة”.

وعن نوع المشاريع المتوقع طرحها عبر أثير، ذكر المهيدب: “نعمل مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة بقدرتها على الابتكار في المنتجات والرياديين المبدعين على إعداد حملاتهم للطرح بدايةً من الشهر الجاري، حيث ستتنوع المنتجات والحملات التي نعمل عليها حاليا بين مجالات الألعاب والرياضة والتقنية ولوازم الرحلات”.

تمكنت منصة أثير من عقد شراكات مهمة مع مؤسسات مرموقة في المملكة لإطلاق خدماتها؛ أبرزها منشآت، وجامعة الملك سعود، وشركة الشريف محامون ومستشارون، ومركز الابتكار i-be، والبنك العربي.

وتتيح المنصة في إطلاقها الأولي للمهتمين التسجيل بخطوات بسيطة في الموقع؛ سواء للمبتكرين من أفراد ومنشآت الذين يستهدفون طرح مشاريعهم، أو للأفراد الراغبين بالحصول على هذه المنتجات المميزة ومعرفة مستجداتها أولًا بأول. وتعمل أثير على إطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الأسابيع القادمة.

يمكن الاطلاع على منصة أثير للتمويل الجماعي بالمكافآت والتعرف أكثر على خدماتها والتسجيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

ويُذكر أن (أثير)) هي منصة تمويل جماعي سعودية قائمة على المكافآت تأسست عام 2022، تتيح لأصحاب الأفكار المبتكرة والريادية إنشاء حملات للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع.

وفيما تُمكّن أصحاب الأفكار من حصد الدعم اللازم، تتيح للمهتمين في دعم المشاريع المبتكرة الفرصة ليساهموا في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، كما تتيح لهم فرص الحصول على المنتجات التي دعموها وتجربتها مبكرًا تقديرًا لمساهماتهم في دعمها من خلال شرائها بطريقة الطلب الأوّلي.