أهم الميزات الجديدة في تحديث iOS 16.4

أصدرت آبل النسخة التجريبية الأولى من تحديث ( iOS 16.4) يوم الجمعة الماضي، التي تضم عددًا من الميزات الجديدة، ومنها: الرموز التعبيرية الجديدة، وإمكانية الحصول على إشعارات من مواقع الويب، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة في تطبيق Podcast، وغيرها الكثير من الميزات التي سنوضحها فيما يأتي:

1- رموز تعبيرية جديدة:

أضافت آبل في تحديث iOS 16.4 ما يصل إلى 31 رمزًا تعبيريًا جديد، وتشتمل الرموز التعبيرية الجديدة وجه مبتسم جديد، وحيوانات جديدة مثل الإوز، وألوان قلب جديدة، مثل: الوردي والأزرق الفاتح.

2- إشعارات لمتصفح سفاري في آيفون:



تتوفر ميزة إشعارات متصفح سفاري في حواسيب ماك من قبل، إذ تتيح للمستخدم تلقّي إشعارات من موقع الويب الذي يضيفه إلى الشاشة الرئيسية. والآن أضافت آبل هذه الميزة في آيفون وآيباد من خلال تحديث iOS 16.4 و iPadOS 16.4.

كما هو الحال في حواسيب ماك، فإن آيفون وآيباد سيطالبان المستخدم بمنح تطبيق الويب إذنًا لإرسال الإشعارات، ويمكن إدارة تلك الإشعارات في قسم الإشعارات في تطبيق الإعدادات.

تعمل الإشعارات من تطبيقات الويب تمامًا مثل الإشعارات الواردة من التطبيقات الأخرى، حيث تظهر في شاشة القفل وفي مركز الإشعارات وفي ساعة آبل المقترنة بالجهاز.

3- دعم وضع التركيز لإشعارات الويب:

يمكن للمستخدمين دمج إشعارات تطبيقات الويب للشاشة الرئيسية في وضع (التركيز) Focus، بحيث تظهر في ملخصات الإشعارات اليومية. بالإضافة إلى وجود خيارات لتحديد مكان تلقي إشعارات الويب وكيفية ذلك.

4- شارات تطبيقات الويب للشاشة الرئيسية:

يمكن لتطبيقات الويب المضافة إلى الشاشة الرئيسية عرض شارات لإعلام المستخدمين بالتنبيهات والإشعارات، على غرار شارات التطبيقات العادية. تظهر الشارات بعد أن يمنح المستخدم الإذن للسماح بإرسال الإشعارات.

5- معاينة روابط Mastodon في الرسائل :



يتيح الإصدار التجريبي من iOS 16.4 معاينات لروابط Mastodon في الرسائل. هذا جيد لأن Mastodon شهد زيادة بنسبة 400% في معدل الحسابات الجديدة في ديسمبر بعد انتقال المستخدمين إليه من تويتر، لذلك قد تتلقى روابط Mastodon في الرسائل.

6- تغييرات جديدة في آلية تثبيت النسخ التجريبية:

مع الإصدار التجريبي من iOS 16.4 و iPadOS 16.4، يمكن للمسجلين في برنامج مطوري آبل تشغيل الإصدارات التجريبية للمطورين مباشرةً من قسم تحديث البرامج في تطبيق (الإعدادات) Settings.

سيؤدي هذا إلى التخلص من الحاجة إلى تثبيت ملف تعريف لحساب مطور (iOS Beta Software Profile) من مركز آبل للمطورين (Developer Center) للحصول على إصدارات تجريبية للمطورين، مما يبسط عملية تنزيل الإصدار التجريبي.

7- ترقية بنية HomeKit:

تعيد أنظمة التشغيل iOS 16.4 و iPadOS 16.4 و ‌macOS Ventura‌ 13.3 تقديم تحديث بنية HomeKit الذي سحبته آبل من تحديث iOS 16.2 بسبب مجموعة كبيرة من الأخطاء.

في قسم تحديث البرامج لتطبيق Home، سيظهر للمستخدمون خيار (توفر ترقية لتطبيق هوم) Home Upgrade Available بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 16.4. وتهدف بنية ‌HomeKit‌ الجديدة إلى تحسين موثوقية وكفاءة الاتصال بين ملحقات المنزل الذكي وأجهزة آبل.

8- تحديث تطبيق Podcasts:

أجرت آبل العديد من التحديثات في تطبيق Podcasts. إذ يمكن الوصول إلى القنوات في قسم (المكتبة) Library بعد تحديث نظام التشغيل، كما يتيح زر (Up Next) استئناف الحلقات، وبدء الحلقات المحفوظة وإزالة الحلقات التي تريد تخطيها. بالإضافة إلى وجود خيار للمتابعة من حيث توقفت عند استخدام Car Play.

9- تحديث تطبيق Apple Music:

عدلت آبل واجهة تطبيق (Apple Music) بشكل طفيف في الإصدار التجريبي من iOS 16.4. عند إضافة أغنية إلى قائمة الانتظار، يظهر شعار صغير بالقرب من أسفل الشاشة بدلاً من نافذة منبثقة بملء الشاشة.

كما سيتوفر مع التحديدث الجديد زر بارز للوصول إلى حسابك في تطبيق Apple Music، مما يسهل الوصول إلى (إعدادات حسابك) profile settings في ذلك التطبيق.

10- تغطية AppleCare:

في تطبيق (الإعدادات) Settings، ستظهر واجهة (تغطية) Coverage محدثة تعرض لك معلومات الضمان الخاصة بهاتف آيفون وجميع أجهزة آبل المتصلة في الهاتف.

11- إرشادات دليل المستخدم:

سيعرض تطبيق Tips أدلة لاستخدام هاتف آيفون والأجهزة الأخرى التي قد تستخدمها معه، مثل: Apple Watch و AirPods وHomePod. في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل iOS، لم يقدم تطبيق Tips سوى دليل استخدام آيفون.

13- حساب توفير في Apple Card:

أعلنت آبل عن هذه الميزة في شهر آكتوبر الماضي، وستتوفر في تحديث iOS 16.4. وهي ميزة تتيح لمالكي (بطاقات آبل) Apple Card، إنشاء حساب توفير مع آبل. والحصول على معلومات محدّثة عن حساب التوفير مثل: أرقام الحسابات، والرصيد الحالي، والفائدة المكتسبة، والأموال المتاحة للسحب والمزيد.

تخطط شركة آبل إلى إطلاق الإصدار الثابت من تحديث iOS 16.4 في الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 يوليو 2023.