أبرز ميزات تطبيق Camera Assistant من سامسونج

أصدرت سامسونج تطبيق (Camera Assistant) لتحسين تجربة استخدام الكاميرا في هواتف جالاكسي الحديثة في نهاية العام الماضي، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت عن تحديث للتطبيق يضم ميزات جديدة. يوفر هذا التطبيق إعدادات متقدمة لكاميرا الهاتف، وهو مناسب للأشخاص الذين يبحثون عن ميزات تتجاوز ميزات تطبيق الكاميرا الافتراضي

يتيح هذا التطبيق تمكين ميزة (Auto HDR) أو تعطيلها لالتقاط صور أكثر وضوحًا، وتغيير عدد الصور التي تلتقطها الكاميرا في وضع المؤقت، وغيرها العديد من الميزات التي سنذكرها فيما يأتي:

ما هي متطلبات تنزيل تطبيق Camera Assistant من سامسونج؟

يتطلب استخدام تطبيق (Camera Assistant) من سامسونج، واجهة المستخدم One UI 5.1. وهو متاح لعدد محدود من هواتف سامسونج وهي:

سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S20، و S21، و S22، و S23.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20.

هاتف سامسونج جالاكسي Z Flip 3.

هاتف سامسونج جالاكسي Z Flip 4.

هواتف سامسونج جالاكسي Z Fold 2، وZ Fold 3، وZ Fold 4.

تطبيق Camera Assistant مُتاح في (متجر جالاكسي) Galaxy Store مجانًا.

الميزات التي يوفرها تطبيق Camera Assistant:

بعد تنزيل التطبيق، ستتمكن من العثور على مجموعة جديدة من الخيارات عن طريق فتح تطبيق الكاميرا والنقر فوق رمز الترس الظاهر في الجهة اليُسرى العُلوية من الشاشة، ثم التمرير لأسفل والنقر فوق (مساعد الكاميرا) Camera Assistant.

1- ميزة Auto HDR:

تعمل هذه الميزة على تفعيل تقنية (Auto HDR) في الكاميرا تلقائيًا عند تنزيل التطبيق، ويمكنك إيقاف تشغيلها عن طريق تبديل المفتاح المجاور لها في قائمة الإعدادات.

تساعد هذه التقنية في الحصول صور رائعة ذات تباين عالٍ، إذ يلتقط هاتفك أكثر من صورة بمستويات تعريض مختلفة، ثم يجمع بين أفضل عناصر كل صورة في لقطة واحدة، وهي مفيدة بشكل خاص عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

2- ميزة Picture softening:

تساعد ميزة (Picture softening) في تحسين جودة الصور والتخلص من العيوب غير المرغوب فيها، وتضم ثلاثة خيارات لتوفير تحكم دقيق في وضوح الصورة، وهي: Off و Medium (50%) و High (100%). تكون هذه الميزة مُعطّلة بشكل افتراضي، لكن يمكنك تفعيلها وتجربتها لمعرفة ما إذا كانت النتائج تناسب أسلوبك في التصوير الفوتوغرافي.

3- ميزة التبديل التلقائي للعدسة:

ميزة (التبديل التلقائي للعدسة) Auto lens switching مفعّلة تلقائيًا، وهي تسمح للكاميرا بتبديل العدسات تلقائيًا. على سبيل المثال: سوف يتحول الهاتف إلى الكاميرا الرئيسية ويستخدم التكبير الرقمي بدلاً من العدسة المقربة في الإضاءة المنخفضة.

4- الشاشة الخافتة أثناء التسجيل:

إذا لم تظهر عناصر أمام الكاميرا أثناء تسجيل مقطع فيديو، فيمكن لإضاءة الشاشة أن تخفت تلقائيًا لحفظ طاقة البطارية عند تفعيل ميزة (الشاشة الخافتة أثناء التسجيل) Dim screen while recording.

تكون هذه الميزة متوقفة عن العمل افتراضيًا؛ ويمكنك تشغيلها واختيار الوقت المناسب حتى 10 دقائق قبل أن تبدأ بعملها.

5- ميزة التحكم بسرعة التقاط الصور:

تتيح لك ميزة ( Capture speed) التحكم بسرعة الغالق عند التقاط الصور، إذ تتيح لك اختيار التقاط الصورة بأسرع شكل ممكن بمُجرد الضغط فوق الزر، وهو ما يؤدي إلى التقاط عدد إطارات أقل وتقليل جودة الصورة المُلتقطة، أو اختيار الموازنة ما بين السرعة والجودة، أو اختيار التركيز على الجودة على حساب التقاط الصورة بشكل أبطأ نسبيًا.

6- ميزة Quick tap shutter:

تهدف ميزة (النقر السريع للغالق) Quick tap shutter إلى التقاط الصور بمجرد أن يلمس إصبعك زر الغالق بدلاً التقاطها بعد رفعه، لأنه هناك تأخر بسيط في هواتف سامسونج بعد الضغط على زر الغالق والتقاط الصورة الفعلية.

ولن تحل هذه الميزة مشكلة تأخر الغالق في هواتف سامسونج فقط، ولكنها ستحسن تجربة التقاط الصور بشكل كبير، إذ يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الغالق أو التمرير عليه لالتقاط صور GIF أو تسجيل مقطع فيديو سريع، وفي هذه الحالة ستلتقط الكاميرا صورة أيضًا.



ولكن عند تفعيل هذه الميزة ستلتقط الكاميرا إطارات أقل، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصورة. تأتي هذه الميزة غير مفعلة تلقائيًا، ويمكنك تشغيلها لاستخدامها في أوقات معينة.

7- تسجيل الفيديو في وضع الصور:

تتيح ميزة (تسجيل الفيديو في وضع الصور) Video recording in photo mode تسجيل مقاطع الفيديو عند الضغط لفترة طويلة فوق زر الغالق في وضع الصور الثابتة. تكون هذه الميزة مفعّلة تلقائيًا ويمكنك إيقاف تشغيلها من الإعدادات.

8- تغيير عدد الصور المُلتقطة في وضع المؤقت:

تتيح ميزة (Number of pictures after timer) تحديد عدد الصور التي تلتقطها كاميرا هاتفك عند ضبط مؤقت. بشكل افتراضي، ستلتقط الكاميرا صورة واحدة مع وضع المؤقت، لكن يمكنك الاختيار من بين 3 أو 5 أو 7 صور، وتغيير الفاصل الزمني بين اللقطات من ثانية واحدة إلى ثلاث ثوانٍ.

9- مهلة الكاميرا:

تتيح ميزة (مهلة الكاميرا) Camera timeout تخصيص الوقت الذي ستُغلق بعده الكاميرا تلقائيًا إذا كانت غير نشيطة. يضبط التطبيق هذه الميزة تلقائيًا على دقيقتين، ولكن يمكنك تغيير ذلك إلى دقيقة واحدة على الأقل وحتى 10 دقائق.