نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – السبت 18 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، السبت الثامن عشر من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:

واتساب يدعم ميزة (صورة داخل صورة) لمكالمات الفيديو على آيفون

آبل تعمل على ميزة لقراءة الرسائل النصية بصوت مُرسليها

تيك توك تضيف ميزة لمشاهدة المحتوى حسب الفئة

جوجل تُعلن عن نسخة جديدة من (يوتيوب كيدز) للتلفاز ومنصات الألعاب

هواوي تطرح ساعتها الذكية المزودة بسماعات لاسلكية عالميًا

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الالكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

بعد بينج … مايكروسوفت تريد جلب الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز 11

مايكروسوفت تُغري المعلنين للإعلان في بينج الجديد

أهم الفروق بين جوجل Bard و ChatGPT

4 ميزات جديدة في حالات واتساب وكيفية استخدامها

وكيفية إدماج صور متعددة في ملف PDF في آيفون

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة وعالم الكمبيوتر والأمن الالكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

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