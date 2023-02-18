تقرير: مايكروسوفت تختبر إدماج الذكاء الاصطناعي في ماينكرافت
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تقرير: مايكروسوفت تختبر إدماج الذكاء الاصطناعي في ماينكرافت

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أفاد تقرير جديد من موقع (سيمافور) Semafor بأن شركة مايكروسوفت تختبر إدماج الذكاء الاصطناعي في لعبتها الشهيرة (ماينكرافت) Minecarft لتمكين اللاعبين من إخبار اللعبة بما يريدون إنشاءه.

وأظهرت عينة داخلية من الذكاء الاصطناعي الذي تعمل عليه شركة التقنية الأمريكية، أن اللاعبين سيكونون قادرين على إخبار اللعبة ببناء شيء مثل: حِصن أو قلعة، مع تقديم وصف لما ستبدو عليه، ثم مشاهدة اللعبة وهي تتبع تلك التعليمات في إنشاء المطلوب.

ووفقًا لتقرير Semafor، لا يوجد الآن أي خطط فورية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الإصدارات العامة من لعبة ماينكرافت.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتحدث فيها عن إدماج الذكاء الاصطناعي في لعبة ماينكرافت، ففي العام الماضي، أصدرت شركة (أوبن أي آي) OpenAI المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقة بحثية كشفت فيها عن تدريب نموذج حاسوبي على اللعب بماينكرافت بعد مشاهدة 70 ألف ساعة من مقاطع الفيديو للاعبين الآخرين. وتمكّن نموذج الذكاء الاصطناعي المدرب من بناء أدوات خشبية وطاولات.

وأفاد تقرير نُشر قبل يومين بأن شركة مايكروسوفت تجتهد لإدماج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، ويبدو أن نظام ويندوز سيحصل على بعض التحسينات في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

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وقالت الشركة خلال المدة الماضية إنها تخطط لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى العديد من منتجاتها، مثل: تطبيقاتها المكتبية، وذلك بعد إضافته إلى خدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams.

وبعد الإطلاق الأخيرة للإصدار الجديد من محرك البحث (بينج) Bing القائم على الذكاء الاصطناعي، والإعلان عن استثمار متعدد السنوات بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي في شركة (أوبن أي آي)، سيكون الذكاء الاصطناعي جوهريًا في العديد من منتجات الشركة في المستقبل.

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