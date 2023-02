ChatGPT هو روبوت دردشة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي أصدرته شركة OpenAI في أواخر عام 2022. يمكنه الإجابة عن الأسئلة المتنوعة التي تطرحها عليه، وتبسيط المواضيع المعقدة، وتقديم التوصيات، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه لكتابة الأكواد البرمجية، وكتابة مقالات أو قصة حول أي موضوع.

فإذا كنت ترغب في البدء باستخدام روبوت ChatGPT في هاتفك سواء كان أندرويد أو هاتف آيفون، سنوضح فيما يأتي كيفية القيام بذلك:

كيفية استخدام ChatGPT في هواتف أندرويد وآيفون

للبدء باستخدام روبوت ChatGPT افتح متصفح الويب المتوفر في هاتفك، مثل: متصفح سفاري إذا كنت تستخدم هاتف آيفون أو متصفح جوجل كروم إذا كنت تستخدم أندرويد. أو يمكنك استخدام أي متصفح ويب آخر. ثم اتبع الخطوات التالية:

1.انتقل إلى chat.openai.com.

2. انقر فوق زر (تسجيل الدخول) Log in إذا كنت تمتلك حسابًا في هذا الموقع، أو انقر فوق (التسجيل) Sign up إذا لم يكن لديك حساب.

3. إذا نقرت فوق (التسجيل) Sign up يمكنك إنشاء حساب يدويًا، أو حدد (تابع مع حساب مايكروسوفت) Continue with Microsoft Account أو (تابع مع جوجل) Continue with Google لتسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابك في جوجل أو مايكروسوفت.

4. إذا اخترت إنشاء حساب يدويًا، فانقر فوق زر (التسجيل) Sign up مرة أخرى.

5. اكتب اسمك، ثم انقر فوق (تابع) Continue.

6. حدد منطقتك وأدخل رقم هاتفك، ثم انقر فوق (إرسال رمز) Send code.

7. أدخل الرمز الذي تتلقاه.

8. اقرأ الرسالة التي ستظهر لك، ثم انقر فوق (التالي) Next.

9. اقرأ الرسالة الثانية حول جمع البيانات والخصوصية، ثم انقر فوق (التالي) Next.

10. اقرأ الرسالة الثالثة التي تطلب تقديم مراجعة حول استخدام ChatGPT، ثم انقر فوق (تم) Done.

11. اكتب سؤالاً في صندوق الدردشة في الأسفل، ثم انقر فوق زر الإرسال للبدء باستخدام الروبوت.

12. انقر فوق خيار (محادثة جديدة) New chat الظاهر في الجهة اليُسرى العلوية من الشاشة في أي وقت لبدء محادثة جديدة.

13. لعرض أو مواصلة الدردشات السابقة، انقر فوق زر القائمة الظاهر في الجهة اليُسرى العلوية، ثم اضغط فوق عنوان الدردشة التي ترغب في مواصلتها.