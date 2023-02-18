تويتر تفرض رسومًا على المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية

قالت شركة تويتر يوم الجمعة إنها ستسمح فقط للمشتركين في خدمتها المأجورة (بلو) Blue باستخدام الرسائل النصية كطريقة للمصادقة الثنائية لتأمين حساباتهم.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها إنها تستمر في الالتزام بالحفاظ على أمن الناس وسلامتهم على تويتر، ومن ذلك تقديم ميزة المصادقة الثنائية.

فبدلًا من إدخال كلمة المرور فقط لتسجيل الدخول، تتطلب المصادقة الثنائية أيضًا إدخال رمز، أو استخدام مفتاح أمان. وتساعد هذه الخطوة الإضافية في ضمان أن لا أحد يمكنه الوصول إلى الحساب إلا مالكه وحده. وتوفر تويتر ثلاث طرق للمصادقة الثنائية: الرسائل النصية، وتطبيقات المصادقة، ومفاتيح الأمان.

وأشارت الشركة إلى أن الرسائل النصية كانت في الماضي عرضة للاختراق، وهو ما حدث بالفعل مع مؤسس تويتر المشارك ورئيسها التنفيذي السابق (جاك دورسي) نفسه الذي اختُرق حسابه عام في شهر تموز/ يوليو عام 2016، ثم مرة أخرى أواخر شهر آب/ أغسطس 2019.

لذا، اعتبارًا من اليوم لن يُسمح للحسابات باستخدام الرسائل النصية كطريقة للمصادقة الثنائية إلا إن كانت من مشتركي خدمة (تويتر بلو). ونبهت الشركة إلى أن توفر الرسائل النصية لمشتركي الخدمة المأجورة قد تختلف من بلد إلى آخر، ومن شركة اتصالات إلى أخرى.

أما غير المشتركين في (تويتر بلو) الذين يستخدمون الرسائل النصية كطريقة للمصادقة الثنائية حاليًا، فلديهم مهلة قدرها 30 يومًا لتعطيل هذه الطريقة واختيار طريقة أخرى، فبعد 20 آذار/ مارس المقبل، لن يُسمح لغير المشتركين في (تويتر بلو) باستخدامها في تأمين الحسابات.

ويُعتقد أن قرار تويتر يأتي في إطار مساعي رئيسها التنفيذي ومالكها الجديد (إيلون ماسك) في جني الأموال بأي طريقة ممكنة لتعويض قيمة صفقة الاستحواذ على الشركة التي تمت أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي.

ولكي لا تبدو وكأنها تحث المستخدمين على الاشتراك في خدمة (تويتر بلو) قالت الشركة إنها تشجع المستخدمين من غير المشتركين في الخدمة المأجورة على استخدام تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان، فهي «طريقة رائعة لضمان أمان حسابك».

يُشار إلى أن خدمة (تويتر بلو) تتوفر لمستخدمي الويب مقابل 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، ومقابل 11 دولارًا أمريكيًا لمستخدمي نظامي أندرويد و(آي أو إس). وهي تتيح عددًا من الميزات الحصرية، مثل: علامة التوثيق الزرقاء، وإمكانية تعديل التغريدات، بالإضافة إلى ميزات أخرى.