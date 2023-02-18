تطبيقات لحواسيب ماك للحفاظ على صحتك أثناء العمل

من السهل تبني عادات غير صحية عند العمل في الحاسوب طوال اليوم، كالجلوس لفترات طويلة، والنظر في الشاشة دون أخذ استراحة، وعدم شرب الماء، والعديد من العادات الأخرى التي تؤثر سلبًا في صحتك. لكن هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تجنب هذه الأخطاء الشائعة والحفاظ على صحتك.

فإذا كنت تستخدم أحد حواسيب ماك للعمل، فإليك بعض التطبيقات المجانية التي يمكنك تنزيلها في حاسوبك لمساعدتك في تبني عادات صحية أثناء عملك والحفاظ على صحتك:

تطبيقات لأخذ فترات راحة قصيرة بانتظام

بغض النظر عن مدى انشغالك لابد من أخذ فترات راحة بسيطة كل ساعة أو ساعتين للحفاظ على صحتك. وهناك بعض التطبيقات المصممة خصوصًا لتذكيرك بأخذ فترات راحة بسيطة بانتظام أثناء عملك في حاسوب ماك، ومن الأمثلة على تلك التطبيقات ما يلي:

تطبيق Time Out – Break Reminder:

يهدف التطبيق إلى تذكيرك بأخذ استراحة من العمل في حاسوبك، ويعرض إشعارًا مباشرة في شاشتك عندما يحين وقت التوقف مؤقتًا.

يوفر هذا التطبيق نوعين من فترات الاستراحة: الاستراحة (العادية) normal، لقضاء فترة راحة مدتها 10 دقائق كل ساعة، والاستراحة (الدقيقة) micro لقضاء فترة استراحة بسيطة مدتها 15 ثانية فقط كل 15 دقيقة. هذه الاستراحات تسمح بالنظر بعيدًا عن الشاشة، وتحريك رقبتك، وأكتافك، والتحقق من وضعية الجلوس الصحيحة.

يمكنك تنزيل تطبيق Time Out – Break Reminders من آب ستور مجانًا.

تطبيق Awareness Timer:

هو مؤقت بسيط يظهر في شريط القائمة في حاسوب ماك، يبدأ بالعد التنازلي إلى الصفر، أو يُظهر الوقت المنقضي، إذا كنت تفضل ذلك. وعندما يصل Awareness Timer إلى نهاية الفترة المخصصة للعمل، تحصل على تنبيه لأخذ استراحة قصيرة.

يمكنك تنزيل تطبيق Awareness Timer من آب ستور مجانًا.

تطبيقات لحماية عينيك

عند العمل في الحاسوب لفترة طويلة، من المهم أن تنظر بعيدًا عن الشاشة مرة واحدة على الأقل كل 20 دقيقة وتركز رؤيتك في أشياء مختلفة عن شاشة الحاسوب، فهذا يقلل من خطر إجهاد العين.

يُنصح أيضًا بالتحقق من أن شاشة حاسوبك ليست مظلمة جدًا أو مشرقة جدًا. وبالإضافة إلى ضبط الإعدادات المدمجة في حاسوب ماك، يمكن أن يساعد تنزيل بعض التطبيقات في تحقيق هذا الهدف، ومن الأمثلة على تلك التطبيقات ما يلي:

تطبيق Screen Colors Filter:

يوفر هذا التطبيق المجاني 16 مرشحًا للألوان لشاشة حاسوبك، مما يسمح بتغيير إضاءة الشاشة بما يتناسب مع الضوء المحيط في بيئتك والعمل بكفاءة أكبر في الإضاءة المنخفضة. وبعد تنزيل التطبيق يمكنك ضبط الألوان باستخدام شريط التمرير.

هذا التطبيق ليس لتجنب إجهاد العين فقط، ولكنه مفيد أيضًا في ضبط ألوان الشاشة للعاملين الذين يعانون من مشكلات في الرؤية.

يمكنك تنزيل تطبيق Screen Colors Filter من آب ستور مجانًا.

تطبيقات لتذكيرك بضبط وضعية الجلوس أثناء العمل:

نعلم جميعًا مدى أهمية الجلوس بوضعية صحيحة أثناء العمل على المكتب لتجنب آلام الظهر والكتف والرقبة. هناك العديد من مواقع الويب لتعليم كيفية تحسين وضعية الجلوس. لكن من السهل أن تنسى الجلوس بشكل صحيح عندما تكون مركّزًا في مهمة ما. وللتغلب على هذه المشكلة، يمكنك تنزيل التطبيق التالي لتحليل وتصحيح وضعية جلوسك أثناء عملك:

تطبيق HLTH Posture & Break Reminders:

يستخدم هذا التطبيق كاميرا الويب المدمجة في حاسوب ماك لمراقبة وضعية جلوسك أثناء العمل في الحاسوب. ويرسل لك إشعارات إذا كنت تميل للخلف أو للأمام كثيرًا. يعمل هذا التطبيق باستمرار في الخلفية، وكل ما ستراه معظم الوقت هو رمز إشارة مرور صغير ظاهر في شريط القائمة.

على الرغم من أن هذا التطبيق يعِد بحماية خصوصيتك من خلال عدم تخزين أو مشاركة أي صور التقطها، من المثير للقلق أن تعمل كاميرا الويب طوال الوقت أثناء عملك. ومع ذلك، إذا كان بإمكانك التغلب على هذه المخاوف، فيمكن لتطبيق HLTH مساعدتك في الحفاظ على وضعية الجلوس الصحيحة. وإذا جلست لفترات طويلة دون أخذ استراحة، سيصلك إشعار بالتحرك من مكان عملك.

يمكنك تنزيل تطبيق HLTH Posture & Break Reminders من آب ستور مجانًا.

تطبيقات لتذكيرك بشرب الماء

من الضروري شرب الكثير من الماء للبقاء بصحة جيدة، وهناك العديد من التطبيقات التي تُساعد في تتبع كمية الماء المتناولة على مدار اليوم في هاتف آيفون، ولكن أثناء عملك في حاسوب ماك، لابد من إيجاد تطبيق مناسب يذكرك بشرب الماء باستمرار خلال ساعات العمل، ومن الأمثلة على هذه التطبيقات:

تطبيق Water Tracker:

Water Tracker هو تطبيق بسيط مع واجهة واضحة تساعدك في تحديد الكمية المستهدفة لشرب المياه بسهولة، وتسجيل كل كوب تشربه، وإرسال إشعارات لمساعدتك في تذكر شرب الماء.

يمكنك تنزيل تطبيق Water Tracker من آب ستور مجانًا.