ميدياتيك تكشف عن معالج Dimensity 7000 بأقوى المواصفات للهواتف المتوسطة

كشفت شركة ميدياتيك التايوانية عن معالجها الجديد MediaTek Dimensity 7000، الذي يجلب إمكانيات جديدة للهواتف الذكية ذات المواصفات المتوسطة ومن أهمها دعم الكاميرات بدقة تصل إلى 200MP، وهو ما كان حكرًا على هواتف الفئة الممتازة العالية التكلفة.

وصُنِع المعالج بتقنية 4 نانومتر، وهي نفس تقنية تصنيع معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يُعد أقوى معالج موجود في الأسواق حاليًا. ويقدم المعالج الجديد وفقًا للشركة إمكانيات لمعالجة الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة لعب متقدمة، وسرعات 5G مُحسّنة، واستهلاكًا أقل للطاقة.

ويحتوي المعالج بداخله على شريحتي Arm Cortex-A715 عاليتي الأداء بسرعة تصل إلى 2.8 جيجاهرتز مع ست شرائح Cortex-A510، إضافةً إلى وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي MediaTek APU 650.

وقالت ميدياتيك إن معالجها الجديد يقدم تجربةً فريدةً من إمكانيات التصوير واللعب لهذه الفئة من الهواتف، إذ ذكرت في بيانها الصحفي أن “شريحة Dimensity 7000 ستكون أساسيةً لهواة اللعب والتصوير باستخدام الهاتف وللذين يبحثون عن وسيلة منخفضة التكلفة للحصول على أفضل أداء للبطارية في هواتفهم دون التضحية بالأداء”.

وتِعِد الشركة أن يقدّم معالجُها معدلَ إطارات أسرع للألعاب بفضل الشريحة الرسومية Arm Mali-G610 MC4 مدعومةً بتقنية HyperEngine 5.0 التي تستخدم تقنية الذكاء الصناعي Variable Rate Shading الموفّرة للطاقة خلال اللعب.

ويدعم المعالج الجديد التقاط الصور بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، وهي دقة توازي ما يقدمه هاتف Galaxy S23 Ultra. وتدعم الشريحة التقاط الصور بتقنية HDR وتسجيل الفيديو بجودة 4K.

كما تدعم الشريحة الجديدة تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشغيل مقاطع الفيديو القياسية بتقنية HDR، إضافةً إلى ذلك تدعم الشريحة تشغيل الشاشات بمعدل إنعاش مُرتفع يصل إلى 144 هرتز ودقة +Full HD مع دعم أحدث معايير الفيديو مثل +HDR10 و CUVA HDR و Dolby HDR.

وأخيرًا، تحدثت الشركة عن إمكانيات اتصال الجيل الخامس 5G في معالجها الجديد الذي يدعم معيار الاتصال 3GPP Release-16 بسرعة تصل 4.7 جيجابِت في الثانية. إضافةً إلى ذلك يتضمن المعالج دعم معيار الاتصال اللاسلكي الأخير Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.3 وتقنية Dual-Link True Wireless Stereo الصوتية.

يُذكر أن الشركة كانت قد طرحت العام الماضي شريحتي Dimensity 9200 و Dimensity 8200 من الفئة الممتازة، ووعدت بتوفر شريحتها الجديدة Dimesnity 7200 في الهواتف المتوسطة الصادرة خلال العام الحالي.