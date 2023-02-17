جوجل تُعلن عن نسخة جديدة من (يوتيوب كيدز) للتلفاز ومنصات الألعاب

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيقها الموجّه للأطفال (يوتيوب كيدز) YouTube Kids بنسخةٍ جديدة لأجهزة التلفاز الذكي ومنصات الألعاب.

ويتوفر التطبيق حاليًا لعدد من أجهزة التلفاز الذكي من سامسونج وإل جي وجهاز آمازون Fire TV إضافةً إلى منصتي Android TV و Apple TV، إلا أن النسخة الجديدة منه ستأتي مُدمجةً بتطبيق يوتيوب الرسمي عبر إضافة خيار جديد ضمن التطبيق للتبديل إلى واجهة الأطفال والعودة بسهولة إلى واجهة يوتيوب التقليدية، دون الحاجة لتشغيل تطبيق (يوتيوب كيدز) بشكلٍ مستقل.

وإضافةً إلى التطبيق الجديد الذي سيتوفر بشكل تحديثٍ يصل إلى تطبيق يوتيوب لأجهزة التلفاز الذكي، أعلنت جوجل عن وصول التطبيق بنسخة خاصة بمنصات الألعاب، على غرار (بلاي ستيشن) و (إكس بوكس).

وقالت جوجل في بيانها الصحفي: “يسعدنا أن نشارك معكم طريقةً جديدةً تستمتع فيها العائلة بمقاطع الفيديو التي تحبها، على الشاشة الكبيرة. عند استخدام (يوتيوب كيدز) على التلفاز الذكي وأجهزة البث أو منصات الألعاب، سيمكن لك الوصول إلى نسخةٍ أكثر أمنًا وموجهةٍ للأطفال من خلال ملف طفلك على (يوتيوب كيدز). وسيتم طرح هذا التحديث للعائلات خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

ونوّهت جوجل بأن خيارًا جديدًا سيظهر ضمن تبويب الحسابات Accounts يتيح للمستخدم التبديل بسهولة بين ملفه الشخصي والملف الخاص بطفله، كي يتم الانتقال مباشرةً إلى تطبيق (يوتيوب كيدز) مع كامل وسائل التحكم الأبوي وإعدادات المحتوى وخيارات الطفل التي يوفرها التطبيق. وهو ما يعني وفقًا للشركة انتقالًا أكثر سلاسة بين الملف الشخصي للمُستخدم والملفات الشخصية لأطفاله.

وكانت جوجل قد أطلقت (يوتيوب كيدز) في عام 2015 للهواتف الذكية والحواسب اللوحية لتوفير تجربة آمنة للأطفال لاستخدام يوتيوب. ويوفر التطبيق محتوىً ملائمًا للأطفال بمختلف الأعمار يتضمن مواد تعليمية وترفيهية. كما يوفر التطبيق إعدادات التحكم الأبوي التي تتيح للوالدين تحديد مؤقت لزمن المشاهدة يتوقف التطبيق عن العمل بعد انقضائه، إضافةً إلى ميزات مثل تعطيل خاصية البحث وإمكانية عرض المحتوى وفقًا لعمر الطفل.

كما يتيح التطبيق إنشاء ملف خاص لكل طفل في العائلة بشكلٍ يتم فيه الاحتفاظ بالإعدادات والمحتوى المفضّل له. ولا يعرض التطبيق أية إعلانات ويوفر للوالدين إمكانية الإبلاغ عن الفيديوهات التي يعتقدون أنها غير ملائمة للعرض ضمن التطبيق.

ووفقًا لجوجل، من المفترض وصول التطبيق بشكلِ تحديثً جديد على تطبيق يوتيوب الأساسي خلال الأسابيع القليلة القادمة.