تيك توك تضيف ميزة لمشاهدة المحتوى حسب الفئة

أضافت تيك توك سرًا إلى الصفحة الرئيسية لتطبيقها خلاصات جديدة تعرض مقاطع الفيديو حسب المواضيع، وذلك إلى جانب خلاصتي (أتابعه) Following و(لك) For You الحاليتين.

ويمكن لبعض المستخدمين الآن رؤية خلاصات جديدة عناوينها: (ألعاب) Gaming، و(رياضة) Sports، و(أزياء) Fashion، و(طعام) Food. وبالتبديل بين هذه الخلاصات يمكن رؤية محتوى مخصص حسب كل فئة دون الحاجة إلى البحث عنه.

ويُعتقد أن تيك توك تسعى بهذا التغيير إلى تمكين المستخدمين من العثور على محتوى بعينه بسهولة، ذلك أن خلاصتي (أتابعه) و(لك) تعرضان محتوى عشوائيًا. أما في الخلاصات الجديدة، فلن يرى المستخدم إلا المحتوى الخاص بالطعام في خلاصة (طعام)، والمحتوى الخاص بالرياضة في خلاصة (رياضة).

وقد يرحب كثير من المستخدمين بهذه الإضافة إلى تطبيق تيك توك خاصةً أولئك الذين يفضلون مشاهدة المحتوى منظم، ولا يفضلون العشوائية في عرض المحتوى. وفي الجانب الآخر، قد يعارض مستخدمون هذه الإضافة؛ لأنها ستؤدي إلى إحداث فوضى في الخلاصات على الصفحة الرئيسية.

ويبدو أن تيك توك تحاول من خلال التحديث الجديد منافسة خدمات أخرى، مثل: يوتيوب التي توفر للمستخدمين علامات تبويب لعرض المحتوى حسب الفئة، أو حسب المواضيع، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى تسهل العثور على مقاطع الفيديو المطلوبة، ومشاهدتها.

وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى التي تعمل تيك توك على اختبارها حاليًا، كشفت متحدثة باسم الشركة أنها تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين «إعادة ضبط» Reset صفحة (لك) For You لتغيير مقاطع الفيديو التي تعرضها لهم الصفحة.

وقالت (جيمي فافازا) في وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الحالي إن الميزة الجديدة المسماة “تحديث” (Refresh) ستعرض مقاطع الفيديو بناءً على كيفية استخدام المستخدمين للتطبيق بعد الضغط على الزر.

وأفاد تقرير من موقع (ذي إنفورميشن) The Information قبل أيام أن تيك توك تعمل على ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى تقديم مقاطع الفيديو لقاء مبلغ مالي، إذ يمكن للناشرين تحديد مقاطع فيديو لا يمكن للمُستخدم مشاهدتها إلا بعد دفع مبلغ يبدأ من دولار أمريكي واحد.