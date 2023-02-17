تقرير: مايكروسوفت تُغري المعلنين للإعلان في بينج الجديد
أخبار الإنترنت

تقرير: مايكروسوفت تُغري المعلنين للإعلان في بينج الجديد

121

أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة بأن شركة مايكروسوفت بدأت التناقش مع وكالات الإعلان بشأن خطة لكسب المال من الإصدار المحدث من محرك البحث (بينج) Bing الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك في مسعى من عملاقة التقنية لسحب البساط من تحت منافستها جوجل في سوق محركات البحث.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مجال الإعلانات، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن مايكروسوفت عرضت في اجتماع لها مع وكالة إعلانية كبرى هذا الأسبوع عينة من بينج الجديد، وقالت إنها تخطط للسماح بالروابط المأجورة ضمن إجابات نتائج البحث.

وأصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج إجابات تحاكي البشر في الرد على الأسئلة المفتوحة أو الطلبات، حديث الساعات في الآونة الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركتا جوجل ومايكروسوفت عن روبوتات دردشة ذكية تقوم على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وسيكون بإمكان مُنتَجَيْ الشركتين، اللذين لم يُطلقا بعد لعموم المستخدمين، تجميع المواد من الإنترنت لتقديم أفضل إجابة لطلبات البحث المعقدة.

ولم تكن نتائج البحث والمحادثات الأولى مع بينج وبارد (روبوت الدردشة الذكي من جوجل) مبشرة، إذ خسرت جوجل زهاء 100 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية يوم نشرت مقطع فيديو ترويجيًا قدّم فيه بارد معلومات غير صحيحة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

بعد بينج … مايكروسوفت تريد جلب الذكاء الاصطناعي إلى…

OpenAI تتيح للمستخدمين تخصيص سلوك ChatGPT

وتتوقع مايكروسوفت أن يؤدي نجاح بينج الجديد إلى جذب مزيد من المستخدمين والمعلنين، خاصةً أن الإعلانات ضمن واجهة الدردشة الخاصة بينج قد تحظى بأهمية أعلى مقارنةً بالإعلانات على صفحة البحث التقليدية.

وقد بدأت الشركة بالفعل اختبار الإعلانات في الإصدار المبكر من بينج الجديد، الذي يتوفر حاليًا لعدد محدود من المستخدمين، وذلك وفق ما نقلت رويترز عن المسؤول في مجال الإعلان، والإعلانات التي اطلعت عليها هذا الأسبوع.

ووفقًا لمصدر الوكالة أيضًا، فقد قالت مايكروسوفت إنها ستأخذ إعلانات البحث التقليدية، التي تدفع فيها العلامات التجارية عادةً مقابل جعل مواقعها الإلكترونية ومنتجاتها تظهر في محرك البحث حين البحث عن كلمات مفتاحية تتعلق بأعمالها، لإدراجها في الإجابات التي يولدها بينج الجديد.

وقال المصدر أيضًا إن مايكروسوفت تخطط لإطلاق تنسيق إعلاني آخر ضمن روبوت الدردشة سيكون موجهًا للمعلنين في صناعات محددة. فعلى سبيل المثال، حينما يسأل مستخدم محرك البحث الجديد: «ما أفضل الفنادق في المكسيك؟»، فإن إعلانات الفنادق ستظهر.

ويُعتقد أن إدماج الإعلانات في محرك بينج الجديد، الذي يمكن توسيعه لملء الجزء العلوي من صفحة البحث، قد يساعد في ضمان عدم تراجع الإعلانات إلى أسفل الصفحة أسفل روبوت الدردشة.

ويُعتقد أن بينج الجديد، الذي ينتظر ملايين الناس في قائمة الانتظار للوصول إليه، قد يكون فرصة مربحة لمايكروسوفت. وقد قالت الشركة في عرض مع المستثمرين والصحافة الأسبوع الماضي إن أي نقطة مئوية تزيد فيها حصتها  في سوق إعلانات البحث قد تجلب لها ملياري دولار من عائدات الإعلانات.

يُذكر أن حصة متصفح الويب إيدج التابع لمايكروسوفت، الذي يستخدم محرك البحث بينج، في سوق المتصفحات لا تتعدى 3.5 في المئة على المستوى العالمي، وذلك بحسب أرقام شركات أبحاث السوق (إستات كاونتر) StatCounter.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
اقرأ أيضًا

مايكروسوفت تعلق على مشاكل محرك بحثها الجديد وتعد بتحسينه

جامعة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي لتقنية GPT-3

جوجل تستنجد بموظفيها لتصويب إجابات روبوتها بارد

مايكروسوفت تبدأ تعطيل إنترنت إكسبلورر 11 عبر تحديث إيدج

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد