عاجل: تسريب أولى الصور والمعلومات لهاتف آيفون 15 برو

نشر موقع 9To5Mac المتخصص بأخبار شركة آبل ما قال إنها أول تسريبات تكشف عن معلومات موثوقة حول شكل وبعض ميزات هاتف آبل القادم (آيفون 15 برو) iPhone 15 Pro. وقد حصل الموقع على رسوم ثلاثية الأبعاد سُرِّبَت من أحد المصانع الصينية المتخصصة بصناعة أغطية حماية الهواتف.

وعادةً ما تُرسِل آبل لشركات تصنيع أغطية الحماية رسومًا ثلاثية الأبعاد لهواتفها الجديدة من أجل التجهيز لطرحها بالترافق مع موعد طرح الهاتف في الأسواق. ولا تُبيّن الرسومات التصميم الدقيق والمواد المُستخدمة في صنع الهاتف، إلا أنها تكشف عن منافذه وأبعاده وشكل الكاميرات الخلفية على نحوٍ دقيق.

ويُعتبر غياب منفذ Lightning الذي رافق هواتف آبل منذ هاتف آيفون 5، من أبرز الملاحظات على التصميم الجديد، حيث حلّ مكانه منفذ USB-C الشائع في الهواتف الذكية الأخرى، وهو أمرٌ كان متوقعًا بعد أن أجبرت قوانين الاتحاد الأوروبي آبل على اعتماد منفذ USB-C الأكثر شيوعًا لتقليل النفايات البلاستيكية وتخفيض التكاليف على المستهلكين.

ومن التغييرات الأخرى الملحوظة تغيير انحناء زوايا الهيكل المعدني للهاتف والزجاج الذي يغطيه، إذ ازداد انحناء الزجاج قليلًا نحو الهيكل، في حين زاد انحناء زوايا الهيكل نفسه ليصبح أكثر شبهًا بحافات حواسيب ماك بوك الجديدة، وهو ما يُساعد في جعل الهاتف أكثر راحةً في اليد، مقارنةً بالزوايا الأكثر حدّة في هواتف آبل الحالية.

ويبدو من الصور أن سماكة الكاميرا ازدادت قليلًا، في إشارة إلى امتلاك كاميرات الهاتف لحساسات أو عدسات جديدة، في حين حافظت كاميرات الهاتف على شكل كاميرات (آيفون 14 برو) نفسه.

وفي الجهة الجانبية طرأت تعديلات بسيطة على شكل زري التحكم بدرجة الصوت وتعطيل التنبيهات، ويبدو أن زر الصوت أصبح لمسيًا كما ذكرت تسريبات سابقة. أما زر تعطيل التنبيهات فقد أصبح أصغر حجمًا وأكثر تدويرًا. ويبدو الهاتف الجديد أصغر ببضعة ميليمترات من (آيفون 14 برو) مع حافات أنحف للشاشة.

ومن الجدير بالذكر عدم وجود معلومات مؤكدة حول موعد إصدار سلسلة هواتف (آيفون 15)، لكن من المتوقع الكشف عنه في شهر سبتمبر من العام الحالي، وهو الموعد المُعتاد الذي تكشف فيه آبل عن هواتفها الجديدة.