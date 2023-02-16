نصائح لحماية حواسيب ماك من الحرارة المرتفعة

يمكن أن يتسبب ارتفاع الحرارة في حواسيب ماك في حدوث العديد من المشكلات، مثل: تباطؤ أداء الحاسوب، وتعطل النظام، وقد يصل الأمر إلى تلف الحاسوب بشكل دائم. قد تتعرض لهذه المشكلة بشكل خاص إذا كنت تستخدم حاسوب ماك بانتظام للقيام بمهام ثقيلة مثل تحرير الفيديو أو الألعاب.

ولتجنب التلف الناتج عن الحرارة المرتفعة في حواسيب ماك، لابد من فهم أسباب ارتفاع حرارة الحاسوب، وكيفية منع ارتفاعها. وسنوضح فيما يلي أسباب ارتفاع الحرارة والطرق العملية للتعامل معه في حواسيب ماك لضمان استمرار عملها بسلاسة:

أسباب ارتفاع الحرارة في حواسيب ماك:

إليك العوامل الرئيسية المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة في حواسيب ماك:

1- ارتفاع درجة حرارة المعالج:

يُنتج المعالج الموجود في حاسوب ماك عادةً الحرارة أثناء قيامه بمهامه. نظرًا لأن وحدة المعالجة المركزية تقوم بالعديد من العمليات، فإنها تستخدم الطاقة والكهرباء، مما يولد الحرارة. وبالمثل، فإن وحدة معالجة الرسومات المسؤولة عن الشاشة، وتستخدم الصور ثلاثية الأبعاد الكثير من الطاقة عند استخدامها في تحرير مقاطع الفيديو ولعب الألعاب بدقة عالية.

تُنتج وحدة معالجة الرسومات أحيانًا حرارة أكثر من وحدة المعالجة المركزية، خاصة عند استخدامها للألعاب ومهام التصميم الثلاثي الأبعاد وغيرها.

2- أقراص التخزين الداخلية:

سواء كان حاسوبك يستخدم محركات الأقراص الصلبة (HDD) أو أقراص من نوع (SSD)، فقد يُنتج الكثير من الحرارة عند معالجة الكثير من البيانات. عادةً، تكون أقراص التخزين من نوع (SSD) أكثر هدوءًا وتستهلك طاقة أقل من محركات أقراص HDD، ولكنها تستهلك الكثير من الطاقة في بعض الأحيان، خاصةً عند نقل الملفات الكبيرة.

3- ارتفاع درجة حرارة الغرفة:

توصي آبل باستخدام حاسوب ماك في درجات حرارة تتراوح بين 50 و 95 درجة فهرنهايت (10 و 35 درجة مئوية). إذ يمكن أن يؤدي استخدام حاسوب ماك في درجات حرارة أعلى، إلى ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية.

قد يكون الحفاظ على حدود درجة الحرارة الموصى بها أمرًا صعبًا في الظروف الجوية الحارّة جدًا أو الباردة جدًا، لذلك يجب أن تكون أكثر حذرًا عند استخدام حاسوب ماك في تلك الظروف الجوية.

كيفية التعرف على التلف الناتج عن الحرارة في حواسيب ماك:

يمكن أن يظهر التلف الناتج عن الحرارة في حاسوب ماك بعدة أشكال، وهي:

بُطء كبير في العمليات.

تعطل النظام أو إغلاق مفاجئ للحاسوب.

قد تتعرض أجزاء من حاسوب ماك لأضرار دائمة إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع. كأضرار في بطارية الحاسوب والشاشة، وأقراص التخزين.

نصائح لتجنب التلف الناتج عن الحرارة المرتفعة في حواسيب ماك:

يمكن أن يؤدي التلف الناتج عن الحرارة المرتفعة إلى إتلاف حاسوب ماك بشكل دائم إذا لم تتخذ خطوات لتقليل درجات الحرارة على الفور. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لخفض درجات حرارة حاسوب ماك، وتجنب التلف الناتج عن الحرارة:

1- أزل الحافظات المحيطة بحاسوب ماك:

عندما يكون حاسوب ماك في درجات حرارة عالية، يكون الجسم والغلاف أيضًا ساخنين جدًا لأن جسم حاسوب ماك ولوحة المفاتيح مصممة لتبديد الحرارة لتبريد الحاسوب عندما يصبح ساخنًا جدًا.

عند وضع حافظة لحاسوب ماك في علبة أو توجد أغطية فوق لوحة المفاتيح، فإن ذلك يُبطئ عملية التبريد. لذا من الأفضل إزالة أي حافظات خارجية أو أغطية لتبريد حاسوب ماك بسرعة أكبر وتنظيم درجات الحرارة.

2- أعد تشغيل حاسوب ماك:

يمكن أن تكون إعادة التشغيل هي الحل لارتفاع درجة حرارة الحاسوب. إذا كنت تستخدم حاسوبك لعمليات ثقيلة مثل الألعاب وتحرير مقاطع الفيديو دون إغلاقه بشكل صحيح، فستحتاج إلى منح حاسوبك استراحة. كما يمكن أن يؤدي ترك حاسوب ماك باستمرار في (وضع النوم) sleep mode دون إغلاق مناسب لجميع البرامج والعمليات إلى ترك الحاسوب دون راحة وقد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته.

يمكنك جدولة فترات الراحة بين الأنشطة لمنح حاسوب ماك وقتًا للراحة والتبريد. وقبل أن ترتفع درجة حرارة حاسوب ماك بشكل ملحوظ، خذ فترات راحة قصيرة لزيادة إنتاجيتك وتبريد الحاسوب.

3- نظف حاسوب ماك وتجنب تغطية الفتحات:

للحفاظ على نظام تبريد حاسوب ماك يعمل بأقصى قدرة، تجنب استخدامه وهو فوق سريرك أو وسادتك، أو أي أسطح قماشية، إذ يمكن أن يؤدي استخدامه بالطرق السابقة إلى تغطية الفتحات والمراوح التي تساعد في تنظيم درجات حرارة الحاسوب.

من ناحية أخرى، نظف حاسوب ماك بشكل روتيني من الداخل والخارج لتجنب تراكم الغبار والأوساخ فوق الأجهزة الداخلية والفتحات والمراوح.

4- حدّث نظام التشغيل:

في بعض الأحيان، تكون مشكلة ارتفاع درجة الحرارة مرتبطة بالبرمجيات وقد يكون سببها خطأ في نظام التشغيل macOS. تصلح آبل مثل هذه المشكلات من خلال تحديثات النظام، وقد يكون تحديث نظام التشغيل macOS هو الحل لعدم ارتفاع حرارة الحاسوب.

يمكنك تحديث نظام التشغيل بالانتقال إلى (إعدادات النظام) System Settings، ثم (عام) General، ثم اختر (تحديث البرنامج) Software Update. ويمكنك أيضًا، تشغيل التحديثات التلقائية، ليتمكن حاسوبك من تنزيل أحدث البرامج تلقائيًا.

5- أغلق تبويبات التطبيقات والمتصفح غير المستخدمة:

في بعض الأحيان، قد ترتفع حرارة حاسوب ماك بسبب كثرة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتبويبات المتصفح المفتوحة. ولتقليل آثار تلف الحرارة في حاسوب ماك، يمكنك إغلاق تبويبات المتصفح والبرامج غير المستخدمة.

يمكنك أيضًا استخدام Activity Monitor للتحقق من وجود تطبيقات تعمل في الخلفية وإغلاقها. وللقيام بذلك، اتبع هذه الخطوات: