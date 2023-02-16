كل ما تود معرفته عن ميزة الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud

قدمت آبل في نهاية عام 2022 ثلاث ميزات أمنية متقدمة تركز في الحماية من التهديدات التي تتعرض لها بيانات المستخدم المئُخزنة في السحابة. وتلك الميزات هي: ميزة (التحقق من مفتاح جهة الاتصال في iMessage) iMessage Contact Key Verification، التي يمكن للمستخدمين من خلالها التحقق من أنهم يتواصلون مع من يريدون فقط. وميزة (مفاتيح الأمان لمعرّف آبل) Security Keys for Apple ID، التي يمكن للمستخدمين من خلالها اختيار طلب مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى حسابهم في آبل. وميزة (الحماية المتقدمة للبيانات لخدمة iCloud) Advanced Data Protection for iCloud التي تستخدم التشفير الكامل للبيانات لتوفير أعلى مستوى من الأمان للبيانات السحابية.

أولًا؛ ما هي ميزة الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud؟

بشكل افتراضي، تؤمن iCloud معلوماتك عن طريق تشفيرها أثناء نقلها، وتخزينها بتنسيق مشفر، وتأمين مفاتيح التشفير في مراكز بيانات آبل. وللحصول على أعلى مستوى من الأمان للبيانات السحابية، يمكنك تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات، وهي ميزة تستخدم التشفير الكامل في المزيد من فئات البيانات، منها ما يلي:

النسخ الاحتياطي للجهاز (Device backup).

النسخ الاحتياطي للرسائل (Messages backup).

iCloud Drive.

الملاحظات (Notes).

الصور (Photos).

الحماية المتقدمة للبيانات لخدمة iCloud هي ميزة يمكنك تفعيلها اختياريًا لتوفير أعلى مستوى من الأمان للبيانات السحابية من آبل. وإذا اخترت تفعيلها، فإن غالبية بيانات iCloud الخاصة بك، كالنسخ الاحتياطي والصور والملاحظات وغيرها من البيانات في iCloud ستكون محمية باستخدام التشفير الكامل. ولن يتمكّن أي شخص آخر من الوصول إلى بياناتك المشفرة تشفيرًا كاملاً، ولا حتى شركة آبل وستظل هذه البيانات آمنة حتى في حالة حدوث اختراق للبيانات في السحابة.

قبل تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات، سيُطلب منك إعداد طريقة استرداد بديلة واحدة على الأقل، وتكون إما جهة اتصال الاسترداد أو مفتاح الاسترداد. فمن خلال تمكين الحماية المتقدمة للبيانات، لا تملك آبل مفاتيح التشفير اللازمة لمساعدتك في استرداد بياناتك المشفرة تشفيرًا كاملاً. وإذا فقدت الوصول إلى حسابك، فستحتاج إلى استخدام طرق استرداد حسابك التالية لاسترداد بيانات iCloud:

رمز المرور أو كلمة السر الخاصة بجهازك.

جهة اتصال الاسترداد (recovery contact): عبارة عن صديق أو أحد أفراد العائلة يمكنه تأكيد هويتك ومساعدتك على استعادة إمكانية الوصول مجددًا إلى حسابك وجميع بياناتك.

مفتاح الاسترداد (recovery key): هو رمز سري مكون من 28 حرفًا يمكنك استخدامه، مع رقم هاتف موثوق به وجهاز آبل، لاستعادة حسابك وبياناتك.

ثانيًا؛ متطلبات تشغيل ميزة الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud:

لتشغيل ميزة الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud، تحتاج إلى ما يلي:



1. معرّف آبل Apple ID.

2. رمز مرور أو كلمة سر لجهازك.

3. حساب استرداد أو جهة اتصال استرداد واحدة على الأقل.

4. نظام تشغيل مُحدّث في جميع أجهزة آبل التي سجلت الدخول إليها باستخدام Apple ID. وفيما يلي إصدارات أنظمة التشغيل التي تعمل مع ميزة الحماية المتقدمة للبيانات:

هاتف آيفون: نظام التشغيل iOS 16.2 أو إصدار أحدث.

آيباد: نظام التشغيل iPadOS 16.2 أو إصدار أحدث.

حواسيب ماك: نظام التشغيل macOS 13.1 أو إصدار أحدث.

ساعة آبل: نظام التشغيل watchOS 9.2 أو إصدار أحدث.

تلفاز آبل: نظام tvOS 16.2 أو أحدث

ثالثًا؛ كيفية تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud:

يمكنك تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات في آيفون أو آيباد أو أحد حواسيب ماك التي تعمل بإصدارات أنظمة التشغيل التي ذكرناها سابقًا. يتيح تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات في جهاز واحد تمكينه في حسابك بالكامل وجميع أجهزتك المتوافقة. وفيما يلي سنوضح خطوات تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات لخدمة iCloud في أجهزة آبل المختلفة:

في آيفون أو آيباد:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings. اضغط فوق اسمك، ثم اضغط فوق خيار (iCloud). مرر لأسفل، واضغط فوق خيار (الحماية المتقدمة للبيانات)Advanced Data Protection، ثم اضغط فوق (تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات)Turn on Advanced Data Protection. اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة لمراجعة طرق الاسترداد وتمكين الحماية المتقدمة للبيانات.

في حواسيب ماك:

انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings. انقر فوق اسمك، ثم انقر فوق خيار (iCloud). انقر فوق خيار (الحماية المتقدمة للبيانات) Advanced Data Protection، ثم انقر فوق زر (تشغيل) Turn On. اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة لمراجعة طرق الاسترداد، وتمكين الحماية المتقدمة للبيانات.

رابعًا؛ إمكانية الوصول إلى بياناتك عبر الويب في iCloud.com:

بعد تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات، لن تتمكن من الوصول إلى بياناتك في iCloud عبر الويب في (iCloud.com) تلقائيًا، بهدف التأكد من توفر بياناتك فقط في أجهزتك الموثوقة. ومع ذلك، يمكنك اختيار إعادة تشغيل الوصول إلى الويب واستخدام أجهزتك الموثوقة للسماح بالوصول المؤقت إلى بياناتك.

خامسًا؛ كيفية إيقاف تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud:

في آيفون أو آيباد:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings.

اضغط فوق اسمك، ثم اضغط فوق خيار (iCloud).

مرر لأسفل، ثم أوقف تشغيل (الحماية المتقدمة للبيانات) Advanced Data Protection

في حواسيب ماك: