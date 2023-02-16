سامسونج تعلن عن توفر سلسلة جالاكسي إس23 في أسواق المنطقة

كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات اليوم عن طرح سلسلة (جالاكسي إس23) التي تشمل: (جالاكسي إس23 ألترا) و(جالاكسي إس23 بلس) و(جالاكسي إس23) للعملاء في دولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وبدءًا من يوم غدٍ 17 شباط/ فبراير، ستتوفر هواتف سلسلة (جالاكسي إس23) الجديدة من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة وفي المتاجر وعبر منصات التجارة الرقمية فضلًا عن الموقع الإلكتروني: Samsung.com.

وقالت الشركة إن هذه السلسلة تأتي «مزودة بابتكارات رائدة في قطاع الهواتف المتحركة، تشمل الكاميرا الرائعة بدقة 200 ميجابكسل، القادرة على تخليد اللحظات المميزة بدقة مذهلة، ومعالج قوي يطلق العنان لتجربة ألعاب غامرة».

وإضافة إلى ذلك، تمتاز الأجهزة الجديدة بتصميم «رائع يؤكد التزام سامسونج بالاستدامة، فهو يتضمن مزيدًا من المكونات المصنوعة باستخدام مواد معاد تدويرها بما يفوق أي هاتف ذكي آخر من سلسلة هواتف جالاكسي.

وخلال أمسية حصرية للإعلان عن طرح هواتف سلسلة (جالاكسي إس23) استضافتها دبي، قال (دوهي لي)، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: «تواصل سلسلة هواتف (جالاكسي إس) منذ 13 عامًا إطلاق تعريف جديد لتجربة الهاتف الذكي من خلال تقنياتها المبتكرة وأدائها العالي والتزامها بأرقى معايير البيئة والاستدامة. وحين نطرح سلسلة (جالاكسي إس23) اليوم فإننا نواصل سجلنا الغني من الابتكارات التي تتخطى التوقعات، والتزامنا بطرح ترقيات متواصلة للمواصفات والبرمجيات، ويشمل ذلك الكاميرا المحسنة والمعالج القوي مع التركيز في الاستدامة ضمن أولوياتنا الرئيسية».

وتتوفر سلسلة (جالاكسي إس23) بأربعة ألوان غير لامعة مستوحاة من الطبيعة: الأسود فانتوم، والكريم، والأخضر، والبنفسجي. ويمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من فرصة الحصول على ألوان حصرية، مثل: الأزرق السماوي، والليموني، والجرافيتي، والأحمر حصريًا عند الطلب من خلال الموقع الإلكتروني: Samsung.com.

وفي دولة الإمارات، يصل سعر (جالاكسي إس23 ألترا) مع 1 تيرابايت إلى 6,449 درهمًا، ويصل سعر (جالاكسي إس23 ألترا) مع 512 جيجابايت إلى 5,449 درهمًا، و(جالاكسي إس23 ألترا) مع 256 جيجابايت إلى 4,949 درهمًا. ويبلغ سعر (جالاكسي إس23 بلس) مع 512 جيجابايت 4,399 درهمًا، ويبلغ سعر (جالاكسي إس23 بلس) مع 256 جيجابايت 3,899 درهمًا.

واحتفاء بمناسبة إطلاق الهواتف، أعلنت سامسونج عن عروض وحسومات لافتة سواء عند الشراء من خلال المتاجر المعتمدة أو عبر الموقع الإلكتروني: Samsung.com.