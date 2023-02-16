سامسونج تبدأ بيع أول شاشة ألعاب بتقنية OLED من إنتاجها

بدأت شركة سامسونج بيع شاشتها الجديدة Odyssey OLED G8 المخصصة لهواة ألعاب الفيديو، والتي تُعتبر أوّل شاشة ألعاب بتقنية OLED من إنتاجها. وكانت الشركة قد كشفت عن الشاشة العام الماضي، ووعدت بطرحها في الأسواق خلال الربع الأخير منه، لكن يبدو أن مشاكل لم تُفصح عنها أدّت إلى تأخير طرحها الرسمي حتى اليوم.

وتأتي الشاشة بقياس 34 بوصة وانحناء قطره 1800 ميليمتر، وتتميز بمعدّل إنعاش عالٍ يصل إلى 175 هرتز مع زمن استجابة فائق الصغر يبلغ 0.1 ميلي/ثانية. وتستخدم الشاشة تقنية Quantom Dot من سامسونج لتغطي 99.3% من النطاق اللوني وفق معيار DCI-P3. وتحمل دقة تبلغ 1,440×3,440 بيكسل مدعومةً بتقنية AMD FreeSync لتقديم تجربة لعب عالية الأداء.

وتُقدم الشاشة عدة إمكانيات لا تتوفر في معظم شاشات الألعاب من فئتها، إذ تملك قاعدة استناد يمكن التحكم بارتفاعها، وإضاءة خلفية يمكن مزامنتها مع حركة وألوان اللعبة، ومُكبّرات صوت مُدمجة بتقنية الستيريو باستطاعة 5 واط، ومنافذ USB-C و Micro HDMI و Mini DP.

إضافةً إلى كل ما سبق، يمكن استخدامها كشاشة تلفاز ذكي كونها تأتي مزوّدة بنظام سامسونج للتلفاز Tizen OS الذي يأتي محمّلًا بعدد من تطبيقات مشاهدة الفيديو، كما تأتي مع جهاز للتحكّم عن بعد وخدمة سامسونج للّعب عبر الإنترنت Samsung Game Hub التي تتيح بث الألعاب من عدة مزوّدات سحابية مثل Xbox Game Pass و NVIDIA GeForce Now.

تُعتبر سامسونج من الشركات الرائدة في مجال تقنية OLED التي تستخدمها في شاشات أجهزة التلفاز والهواتف، لكن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها الشركة شاشة ألعاب بهذه التقنية مخصصة لمستخدمي الحواسيب المكتبية.

وتُقدّم تقنية OLED عدة ميزات تتفوق فيها على شاشات LCD، من أهمها درجة التباين العالية ودرجات اللون الأسود الحقيقية، إضافةً إلى تقديمها زوايا رؤية أعرض وزمن استجابة أسرع.

يُذكر أن الشاشة صارت متوفرة في الأسواق بسعر يبلغ حوالي 1500 دولار أمريكي.