تقرير: آبل تعتزم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط في WWDC 2023

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن شركة آبل تعتزم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2023.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل أجّلت الإعلان النظارة من شهر نيسان/ أبريل المقبل إلى شهر حزيران/ يونيو، على أن تُطلق في السوق أواخر العام الحالي.

وعلى الرغم من أنه جرت العادة أن تُجري شركة آبل مؤتمر المطورين السنوي WWDC مطلع شهر حزيران/ يونيو من كل عام، فلم يُعلن بعد عن الموعد المحدد للحدث لعام 2023.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، فإن آبل أجّلت إطلاق النظارة، التي يُشاع أنها ستحمل اسم (ريالتي برو) Reality Pro، بسبب مشكلات في العتاد والبرمجيات تحتاج إلى أن تُحلّ.

يُشار إلى أن كبير محللي سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل (مينج تشي كو) قال في تغريدة له على موقع تويتر في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إنه قد يُعلَن عن نظارة الواقع المختلط مطلع ربيع 2023.

وكان (كو)، محلل آبل في شركة (TF International)، قد توقع في شهر حزيران/ يونيو الماضي أن تعلن شركة آبل عن النظارة بحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023.

ومنذ سنوات، تتردد شائعات عن أن الشركة، التي تشتهر بصناعة هواتف آيفون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تسعى إلى الدخول في سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويُعتقد أن المنتج المرتقب من الشركة سيكون منافسًا قويًا لنظارات الواقع الافتراضي التي تنتجها شركة سوني وميتا، التي تركز منذ مدة على بناء عالم رقمي يُسمى الميتافيرس.

وبحسب تقرير سابق من وكالة بلومبرج الإخبارية، فإنه من المتوقع أن تبيع الشركة نظارتها بسعر قد يصل إلى 3,000 دولار أمريكي، وسيكون من أبرز ميزاتها وجود أكثر من 10 كاميرات خارجها وداخلها.

وبرمجيًا، ستعمل نظارة الواقع المختلط بنظام التشغيل xrOS، مع تكييف تطبيقات آبل الشائعة، مثل: الرسائل Messages، والتراسل FaceTime، والخرائط Maps لتتوافق مع تقنية الواقع المختلط.

ويُعتقد أن الإعلان عن النظارة المرتقبة خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC منطقي إن أرادت الشركة إظهار النظارة بأحدث أدوات البرامج التي سيستخدمها المطورون لإنشاء تطبيقات لها.

ويُشار إلى أن مؤتمر WWDC هو المكان الذي تكشف فيه آبل عن تحديثات البرامج السنوية، وبعض الميزات الجديدة لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، وساعتها الذكية آبل ووتش، وخلال المؤتمر تعقد جلسات منفصلة حيث يمكن للمطورين التعرف على أحدث الطرق لدمج تطبيقاتهم في أجهزة آبل.