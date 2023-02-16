إضافات كروم مجانية لروبوت ChatGPT تساعدك في تعزيز إنتاجيتك

فتح روبوت الدردشة ChatGPT الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي عالمًا من الاحتمالات الجديدة، إذ دفع هذا الروبوت العديد من المطورين للعمل على حالات استخدام جديدة كل يوم.

يستند روبوت ChatGPT في عمله إلى نموذج اللغوي الكبير (GPT-3)، الذي يستخدمه لإنشاء نص بلغة طبيعية، يمكنه الاستجابة لمجموعة واسعة من المطالبات بطريقة محادثة. ويتضمن المحتوى الذي ينشئه روبوت ChatGPT، كل من: رسائل البريد الإلكتروني، ومشاركات المدونات والمقالات الطويلة، وجداول البيانات، وملخصات النصوص والاجتماعات والبودكاست، وتفسيرات بسيطة للموضوعات المعقدة، وكذلك الأكواد البرمجية البسيطة،كما يمكنه اكتشاف الخطأ في أي كود برمجي كتبته.

نظرًا إلى انتشار روبوت ChatGPT الواسع، واستخدام الناس له لأغراض العمل والتعليم والأغراض الشخصية، دفع ذلك المطورون إلى تقديم إضافات لمتصفحات الويب لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات ChatGPT.

يحتوي جوجل كروم – المتصفح الأكثر استخدامًا – الآن على العديد من الإضافات المفيدة التي تُحسن من استجابات ChatGPT، وتساعدك في تعزيز إنتاجيتك، إليك أبرزها:

1- إضافة WebChatGPT لسحب بيانات مُحدثة من الويب:

تُعد أكبر مشكلة في روبوت (ChatGPT) هي أن استجاباته تستند إلى البيانات المتاحة حتى عام 2021 التي دُرب عليها، وهذا يجعل إجاباته قديمة لأي شيء حدث بعد ذلك الوقت.

تتيح لك إضافة (WebChatGPT) التغلب على هذه المشكلة، إذ تُضيف نتائج الويب ذات الصلة إلى كل ما تطلبه من روبوت (ChatGPT).

بمجرد تثبيت هذه الإضافة د وفتح ChatGPT، سترى شريطًا أسفل مربع الحوار المعتاد للاستعلامات والمطالبات. قم بتفعيل خيار (بحث في الويب) Search the Web بالنقر على زر التبديل المجاور له لتنشيط WebChatGPT. ويمكنك أيضًا الاختيار من بين عوامل تصفية مختلفة، مثل: الوقت والمنطقة وعدد النتائج إذ يمكنك أن تطلب منها البحث عن ما يصل إلى 10 نتائج.

ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الإضافة باستخدام زر التبديل لاستعادة وظيفة ChatGPT الأصلية في أي وقت.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح كروم، ولمستخدمي متصفح فايرفوكس.

2- إضافة ChatGPT Writer لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني:

عندما يرسل شخص ما بريدًا إلكترونيًا احترافيًا وكنت مشغولًا، فمن السيئ الرد برسالة بريد إلكتروني مكونة من سطر أو سطرين حتى لو كان هذا يلخص كل ما تريد قوله، وهنا يمكنك الاستعانة بإضافة (ChatGPT Writer) لكتابة رسائل البريد الإلكتروني نيابة عنك، تعمل الإضافة بشكل مستقل ولكنها تتطلب فقط تسجيل الدخول إلى حساب OpenAI.

تعمل هذه الإضافة في جميع المتصفحات القائمة على Chromium، مثل: كروم وإيدج، و Brave، وتعمل مع خدمات البريد الإلكتروني جميعها، ولكنها مُعدة خصوصًا لجيميل، كما أنها تدعم جميع اللغات.

لاستخدام هذه الإضافة؛ كل ما عليك فعله هو تثبيتها في متصفحك، ثم تشغيلها في أي موقع ستظهر لك نافذة منبثقة أدخل فيها باختصار ما تريد الكتابة عنه، ثم اضغط على زر إنشاء استجابة.

لاستخدامها للرد على رسائل جيميل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

بعد تثبيت الإضافة في متصفحك، انتقل إلى جيميل، ثم افتح رسالة البريد الإلكتروني التي تريد الرد عليها.

انقر على أيقونة (ChatGPT Writer) التي تظهر بجوار زر الإرسال في مربع رسالة الإنشاء

أدخل بإيجاز ما تريد الرد عليه، ثم اضغط على زر إنشاء الرد، ستستغرق الإضافة بضع ثوانٍ لتنشئ رسالة احترافية طويلة، ويمكنك تغيير أو تحرير أي كلمات داخل المربع أو إعادة المطالبة إذا لم تكن راضيًا عن النص. وعندما تكون راضيًا عن النتيجة، أدخلها مباشرةً في مربع الرد، وستكون جاهزًا لإرسالها.

هذه الإضافة متاحة لمستخدمي متصفح كروم فقط.

3- إضافة ChatGPT for Google لتسهيل البحث:

تعرض إضافة (ChatGPT for Google) استجابات روبوت ChatGPT على طلبك بجانب نتائج محركات، مثل: محرك بحث جوجل، و Bing و DuckDuckGo ومحركات البحث الأخرى.

يجب أن يكون لديك حساب ChatGPT لاستخدام هذه الإضافة، وتصبح الإضافة نشيطة في أي وقت تستخدم فيه جوجل ولا تتطلب أي مطالبات خاصة.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح كروم، ولمستخدمي متصفح فايرفوكس.

4- إضافة Talk-to-ChatGPT للحصول على إجابات صوتية:

دُرب ChatGPT على التنبؤ بالنص، لذلك لا يمكنك التحدث معه، ولن يقدم لك استجابات صوتية، لكن متصفح جوجل كروم يدعم الأوامر الصوتية، ويدعم ميزات تحويل النص إلى كلام.

تستخدم إضافة (Talk-to-ChatGPT) ميزات جوجل كروم لسد هذه الفجوة، إذ تتيح لك تقديم المطالبات من خلال التحدث إلى حاسوبك، والاستماع إلى استجابات ChatGPT بصوت عالٍ.

بمجرد تثبيت هذه الإضافة، ستظهر لك نافذة عائمة في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة ChatGPT، انقر فوق زر (START) للبدء بالتحدث، كما ستجد خيارات أخرى في النافذة، مثل: إيقاف التشغيل، وكتم الصوت، وتخطي الرسالة الحالية، والوصول إلى قائمة الإعدادات.

هذه الإضافة مجانية ومفتوحة المصدر، وتتيح لك الاختيار من بين أصوات الذكاء الاصطناعي المختلفة ودرجة الصوت والسرعة التي يُقرأ بها النص.

هذه الإضافة متاحة لمستخدمي متصفح كروم فقط.

5- إضافة Engage AI لتحسين تفاعلك في لينكدإن:

لا توجد طريقة أفضل لتعزيز حسابك في لينكدإن من التفاعل مع الأشخاص، ولكن المشكلة هي أنه كلما زاد تفاعلك، زاد الوقت الذي تستغرقه في قراءة كل شيء والاستجابة له. لذلك توفر لك إضافة (Engage AI) طريقة سهلة لاستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة تفاعلك عبر لينكدإن وتوفير ساعات من وقتك.

لنفترض أنك صادفت منشورًا طويلًا في لينكدإن، ولكن ليس لديك الوقت الكافي لقراءة الموضوع بالكامل والتفاعل معه، ستقوم إضافة (Engage AI) بالقراءة نيابة عنك وإنشاء تعليق استنادًا إلى المحتوى الموجود في المنشور.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي كروم، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح مايكروسوفت إيدج أيضًا.