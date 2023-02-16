آبل تُطلق النسخة التجريبية من iOS 16.4 بميزات جديدة

أعلنت شركة آبل اليوم عن إصدار نسخة البيتا التجريبية من نظام تشغيل iOS 16.4 لهواتف آيفون، بمجموعة جديدة من الميزات المُنتظر وصولها إلى أجهزة المستخدمين بشكل رسمي خلال الشهر القادم.

وأولى الميزات التي أعلنت عنها الشركة، تحديث يساهم في تسهيل العثور على جهاز تتبُّع الأغراض AirTag في حال فقدانه. سابقًا كان ممكنًا لأي شخص يحمل هاتفًا يدعم تقنية NFC، الحصول على رقم هاتف صاحب جهاز الـ AirTag المفقود للتواصل معه بغرض إعادة الجهاز. مع التحديث الجديد أصبح بإمكان المُستخدم تعديل إعدادات الجهاز بشكلٍ يُخفي رقم الهاتف، ويُظهر عنوان البريد الإلكتروني عوضًا عنه في حال عدم الرغبة في كشف رقم هاتفه للغرباء أو لدى تفضيل البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل.

ويسهّل التحديث الانتقال من النسخ التجريبية إلى الإصدارات الرسمية لنظام التشغيل. في السابق كان على مستخدمي النسخ التجريبية من iOS حذفها وإعادة تهيئة الهاتف من جديد في حال قرروا العودة إلى الإصدار الرسمي السابق، لكن مع التحديث الجديد أضافت آبل خيارًا يتيح للمُستخدم العودة بسهولة إلى النسخة الرسمية من نظام التشغيل، أو التحديث إلى النسخ التجريبية الأحدث دون تعقيدات.

وبالنسبة لمُستخدمي تطبيقات الويب التي تدعم التشغيل من خلال أيقونتها الخاصة على الشاشة الرئيسية، صار من الممكن استقبال الإشعارات منها عبر نظام الإشعارات العام الموجود في نظام التشغيل.

أما لمستخدمي بطاقة آبل للدفع الإلكتروني Apple Card فقد أتاح التحديث الجديد إمكانية مُشاركة البطاقات، ويمكن من خلال ذلك إضافة مُستخدمين جدد إلى البطاقة الأصلية أو إدماج بطاقتين في حسابٍ واحد.

وأخيرًا، حدّثت آبل كلًا من تطبيق البودكاست Apple Podcasts وتطبيق آبل للموسيقا Apple Music بعدد من الميزات الثانوية، كما حسنت لوحة المفاتيح لتتضمن مجموعة جديدة من رموز الإيموجي ودعمًا أفضل لبعض اللغات.

ومن الجدير بالذكر أن التحديث يتضمن إصلاح مجموعة كبيرة من المشاكل التقنية والأمنية.

يمكن للمُستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الجديدة على هواتفهم من خلال التسجيل في برنامج آبل للنسخ التجريبية لكن تجدر الإشارة إلى أن النسخة قد لا تكون مُستقرة، ويُنصح معظم المستخدمين بانتظار وصول التحديث الرسمي.