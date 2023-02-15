 5 أدوات ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات

في كثير من الأوقات، قد تجد صعوبة في التركيز في اجتماعات العمل أثناء كتابة الملاحظات المهمة الخاصة بالاجتماع. في هذه الحالة، يكون من الأفضل التركيز في الاجتماع، والسماح لأدوات الذكاء الاصطناعي بتدوين الملاحظات بدلًا منك. فإذا كنت تفكر في الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل تدوين الملاحظات وإنشاء الملخصات الخاصة باجتماعات العمل، فيمكنك تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي التالية المُصممة خصوصًا لهذا الهدف:

1- أداة Otter:

هي أداة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لنسخ الاجتماعات في شكل نصوص، وإنشاء ملاحظات تلقائية. كما ينكن لأداة Otter تحديد المتحدثين، وإظهار النسخ المباشر للكلام، وإنشاء مخطط أو ملخص للاجتماعات الطويلة.

يمكنك إضافة أداة Otter إلى الاجتماعات لتدوين الملاحظات بمفردها عندما لا تتمكن من الانضمام إلى الاجتماع بنفسك. كل ما عليك فعله هو ربط Otter بالاجتماع المقرر في التقويم سابقًا، والسماح لها بتدوين الملاحظات.

تعمل هذه الأداة بشكل جيد مع (جوجل ميت) Google Meet، و(زوم) Zoom، و(تيمز) Teams، ويتوفر منها تطبيق للهاتف أيضًا.

يمكن استخدام الإصدار المجاني من أداة Otter الذي يمكنه نسخ ما يصل إلى 300 دقيقة من الصوت شهريًا؛ أو اختيار النسخة الاحترافية التي يمكنها نسخ 1200 دقيقة مقابل 8.33 دولارات شهريا؛ أو نسخة الأعمال (business version) التي يمكنها نسخ 6000 دقيقة شهريًا مقابل 20 دولارًا شهريًا.

2- أداة Supernormal:

Supernormal هي أداة لتدوين الملاحظات تلقائيًا أثناء اجتماعات العمل، وتعمل بسلاسة مع زوم وجوجل ميت وتيمز. وإذا كان لديك تسجيل لأي اجتماع سابق، فيمكنك استخدام Supernormal لتدوين ملاحظات بغض النظر عن المنصة التي عُقد الاجتماع باستخدامها.

بالإضافة إلى تدوين الملاحظات، يمكن لهذه الأداة إنشاء النصوص وتسجيل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية في الاجتماعات. ويمكنك مشاركة التسجيلات بسهولة عبر رابط توفره لك الأداة.

تدعم أداة Supernormal اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية ولغات أخرى. وتتيح الخطة المجانية تسجيل 10 اجتماعات كل شهر، بينما يبدأ سعر النسخة الاحترافية من 15 دولارًا شهريًا ويرتفع سعرها اعتمادًا على عدد الدقائق.

3- أداة MeetGeek:

MeetGeek هي أداة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لتسجيل الاجتماعات، وإنشاء ملخصات قصيرة عن الاجتماع ومشاركتها مع زملائك. يمكن للأداة تسجيل الاجتماعات في زوم أو جوجل ميت أو تيمز باستخدام رابط الدعوة للاجتماع. يمكنك أيضًا ربط أداة MeetGeek بالتقويم والسماح لها بالتسجيل التلقائي لاجتماعاتك.

إلى جانب تسجيل الاجتماع وإنشاء النصوص، تعمل أداة MeetGeek على إنشاء مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية قصيرة لأجزاء مهمة من الاجتماع. كما تقدم ملخصات مكتوبة، ويمكنك إضافة كلمات مفتاحية مخصصة مهمة لعملك، وستعمل أداة MeetGeek على إضافة النصوص المحتوية على تلك الكلمات إلى الملخصات.

الخطة الأساسية مجانية، يمكن استخدامها لنسخ 5 ساعات من الاجتماعات والتسجيلات، أما خطة Pro تتيح نسخ 20 ساعة مقابل 15 دولارًا شهرًا، وخطة (الأعمال) Business تتيح نسخ 100 ساعة مقابل 29 دولارًا شهريًا.

4- أداة Colibri:

هي أداة بسيطة لتسجيل الاجتماعات، وإظهار النص المنسوخ في الوقت الحالي، وإنشاء ملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ أداة Colibri بجميع الاجتماعات السابقة مع توفير أداة للبحث، مما يسمح بالعثور على معلومات معينة حول أي اجتماع سابق بسهولة.

خلال الاجتماع، يمكنك تمييز المقتطفات المهمة من النص المنسوخ في الوقت الحالي لإضافتها إلى الملاحظات. ويمكنك استخدام أداة Colibri مع منصات الاجتماعات مثل: زوم، وجوجل ميت، وتيمز و BlueJeans.

توفر أداة Colibri للمُستخدمين نسخة مجانية ونسختان مدفوعتان، واحدة مقابل 20 دولارًا شهريًا، والثانية مقابل 50 دولارًا شهريًا. وميزة إنشاء الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة لمُشتركي الخطط المدفوعة فقط.

5- أداة Notes by Dubber:

Dubber هو برنامج تسجيل مكالمات يسمح للشركات بتسجيل الاجتماعات وتحليلها، والحصول على ملخصات لها. وتساعدك إحدى الأدوات التابعة لهذا البرنامج، والتي تُسمى Notes by Dubber، في التركيز في اجتماعك من خلال إنشاء ملخصات الاجتماع تلقائيًا. إذ تنسخ هذه الأداة المحادثة بأكملها وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج الملاحظات المهمة وإنشاء الملخصات.

يمكنك استخدام أداة Notes by Dubber مع جميع منصات الاجتماعات الشهيرة مثل: زوم، وجوجل ميت، وتيمز، وتسجيل اجتماعاتك تلقائيًا، ونسخها في الوقت الحالي.

يمكنك مشاركة التسجيل الصوتي للاجتماع، بالإضافة إلى الملخصات التي أنشأتها الأداة مع المشاركين الآخرين. ونظرًا لأن هذه الأداة تتيح إضافة التسجيلات من مصادر أخرى، يمكنك إنشاء ملاحظات للاجتماعات المُسجلة سابقًا.

توفر أداة Notes by Dubber للمُستخدمين نسختان مدفوعتان، واحدة مقابل 19 دولارًا شهريًا، والثانية مقابل 39 دولارًا شهريًا.