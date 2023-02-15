4 ميزات جديدة في حالات واتساب وكيفية استخدامها

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب خلال الأيام الماضية بطرح مجموعة من الميزات الجديدة لحالات واتساب، منها ما يتيح لك مشاركة الحالات مع الحفاظ على خصوصيتك بسهولة، ومنها ميزات لتحسين التفاعل، إذ تقدم لك طريقة سهلة وسريعة للتفاعل أو الرد على حالات واتساب التي شاركها الأصدقاء.

تشبه خاصية الحالة في واتساب خاصية القصص في كل من: سناب شات، وفيسبوك، وإنستاجرام، إذ تتيح لك مشاركة التحديثات المؤقتة مع الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة في واتساب من خلال الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة (GIF)، والنصوص وغير ذلك. وتظل الحالة متاحة لمدة 24 ساعة ثم تختفي، كما في خاصية القصص.

إليك الميزات الجديدة في حالات واتساب وكيفية استخدامها:

1- اختيار من يمكنه مشاهدة حالات واتساب بسهولة:

سهلت واتساب اختيار من يمكنه مشاهدة الحالة التي تشاركها لحماية خصوصيتك، فالآن يمكنك اختيار من يشاهد كل حالة تنشرها أثناء نشرها بسهولة من خلال الخيار الذي يظهر لك في الزاوية السفلية اليسرى أثناء النشر، بدلًا من ضبطها من الإعدادات لكل الحالات. كما سيحفظ التطبيق آخر جمهور اخترته ويمكنك استخدامه كجمهور افتراضي لحالتك التالية.

ولاختيار من يمكنه مشاهدة حالات واتساب بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب (الحالة) Status.

اضغط على خيار (حالتي) My Status في أعلى الشاشة لإضافة حالة واتساب جديدة.

اختر ما تريد نشره، ثم ستجد خيارًا جديدًا ظاهر في الزاوية السفلية اليسرى اضغط عليه.

سيظهر لك 3 خيارات، هي:

(جهات اتصالي) My contacts: سترى جميع جهات اتصالك الحالات الجديدة التي تقوم بمشاركتها. (جهات اتصالي باستثناء…) My contacts except: سترى جميع جهات اتصالك الحالات الجديدة التي تقوم بمشاركتها في التطبيق عدا الأشخاص الذين تحددهم. (المشاركة فقط مع…) Only share with: سترى جهات الاتصال التي تحددها الحالات الجديدة التي تشاركها.

لاختيار جهات اتصال محددة لمشاهدة حالات واتساب التي تشاركها في التطبيق؛ حدد خيار (المشاركة فقط مع..) Only share with، ستظهر لك قائمة جهات الاتصال، حدد الأشخاص الذين تريد مشاركة الحالة معهم.

وإذا أرادت إظهار الحالات التي تشاركها للجميع، حدد خيار (جهات اتصالي) My contacts.

وإذا أردت إظهار الحالات التي تشاركها لأصدقائك كلهم ماعدا أشخاص محددين، حدد خيار (جهات اتصالي باستثناء…) My contacts except، ستظهر لك قائمة جهات الاتصال، حدد الأشخاص الذين لا تريد مشاركة الحالة معهم.

ملاحظة: سيحتفظ تطبيق واتساب بالاختيار الذي تحدده حتى ترغب في تغييره، لذلك انتبه لهذه النقطة قبل مشاركة الحالة القادمة.

2- التفاعل مع حالات واتساب بالرموز التعبيرية:

توفر ميزة تفاعلات الحالة (Status Reactions) الجديدة طريقة سهلة وسريعة للتفاعل أو الرد على تحديثات الحالة التي يشاركها الأصدقاء. ولا ستخدامها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أثناء تصفح أي حالة في واتساب؛ اسحب إلى الأعلى ستظهر لك 8 رموز تعبيرية (Emoji) يمكنك الاختيار من بينها.

كما يمكنك الرد على الحالة بالنص، والرسائل الصوتية، والصور والملصقات وغيرها، من خلال حقل النص الذي يظهر أيضًا عندما تسحب إلى الأعلى.

3- إظهار محتوى المواقع عند مشاركة الروابط في الحالة:

الآن عند مشاركة رابط لمقال أو موقع ما على الويب في تحديثات الحالة في واتساب، سترى تلقائيًا معاينة مرئية لمحتوى الرابط، تمامًا مثلما يحدث عندما ترسل رسالة، مما يضيف مظهرًا أفضل لحالاتك، ويمنح أيضًا جهات اتصالك فكرة أفضل عن الرابط قبل النقر عليه.

إليك كيفية مشاركة رابط عبر حالة واتساب:

انسخ الرابط الذي تريد نشره عبر الحالة، ثم انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب (الحالة) Status.

اضغط على خيار (حالتي ) My Status في أعلى الشاشة لإضافة حالة واتساب جديدة.

الصق الرابط الذي تريد نشره، سيظهر لك مقتطف من المحتوى والصورة كما في الصورة التالية، ثم اضغط على رمز السهم لنشر الحالة.

4- مشاركة مقاطع صوتية في حالات واتساب:

بدأت واتساب أيضًا بطرح ميزة الحالة الصوتية (Voice Status) التي تتيح لك تسجيل رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب.

لمشاركة مقاطع صوتية في حالات واتساب؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب (الحالة) Status.

اضغط على خيار (حالتي ) My Status في أعلى الشاشة لإضافة حالة واتساب جديدة.

اضغط على رمز القلم الظاهر في الجزء السفلي من شاشة الحالة، ثم اضغط على أيقونة الميكروفون، ثم سجل المقطع الصوتي الذي تريد نشره.

وبعد الانتهاء من التسجيل، اضغط على رمز السهم لنشر المقطع الصوتي في تحديث الحالة.

ملاحظة: إذ لم تجد أي من هذه الميزات في تطبيق واتساب لديك، فيمكنك الانتظار بضعة أيام حتى تصل إليك، إذ أن واتساب تطرح هذه الميزات تدريجيًا، وستكون متاحةً للجميع خلال الأيام المقبلة.