ويسترن ديجيتال تعلن عن أقراص صلبة بسعات تخزين تصل إلى 44 تيرابايت

أعلنت شركة (ويسترن ديجيتال) المتخصصة بصناعة حلول التخزين، عن إطلاق القرص الصلب الجديد My Book Desktop بمساحة تخزينية ضخمة تبلغ 22 جيجابايت، وهذه السعة، حسب قول الشركة، أكبر مساحة تخزينية لقرص صلب من إنتاجها. كما وفّرت الشركة لمن يحتاجون كمية أكبر من التخزين الطراز My Book Desktop Duo الذي يقدم مساحة مُضاعفة تبلغ 44 جيجابايت وهي عبارة عن قرصين صلبين ضمن جهازٍ تخزينيٍ واحد.

وقالت ويسترن ديجيتال إنها أطلقت القرصين لتلبية الحاجات المتزايدة للمُستهلكين لتخزين بياناتهم، حيث ذكرت أن الأُسر حول العالم ولّدت ما متوسطه أكثر من 20 تيرابايت من البيانات لكل أُسرة، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع ازدياد إنتاج واستهلاك الناس للبيانات. وأضافت أن الكثير من المستهلكين ما زالوا يُفضلون وسائل التخزين المحلية لمساعدتهم في حفظ بياناتهم والوصول السريع إليها على الرغم من اعتماد المزيد من الناس على حلول التخزين السحابي.

وذكرت الشركة أنه مع وجود أكثر من عشرة أجهزة متصلة بالإنترنت بالمتوسط عند كل أُسرة أمريكية، تقدم السعات التخزينية الجديدة للمستخدمين مساحة كبيرة لعمل نسخ احتياطية من أجهزتهم الشخصية.

وأضافت أن نسخة 22 تيرابايت من قرصها الصلب تمنح المستخدم إمكانية حفظ آلاف المستندات والصور وملفات الفيديو التي يدعم القرص الصلب نقلها بوسائل متعددة مثل أقراص التخزين المحمولة من نوع SSD والأقراص الصلبة HDD وبطاقات الذاكرة وأقراص الفلاش.

أما بالنسبة لمن يبحثون عن وسيلة تخزين أقوى، فيقدم My Book Duo سعة تخزينية تبلغ 44 تيرابايت مع إمكانية مدمجة لعمل النسخ الاحتياطي بتقنية RAID بين القرصين الصلبين اللذين يوفرهما، إذ يمكن تشغيل My Book Duo بتقنية RAID-1 التي تقوم تلقائيًا بعمل نسخة من الملفات على القرصين لضمان عدم ضياع البيانات في حال تعطُّل أحدهما. كما يمكن ضبط إعدادات الجهاز من خلال برنامج خاص لاستخدام كل قرص منهما بشكلٍ مستقل.

ويُذكر أن قرص My Book Desktop بسعة 22 تيرابايت متوفر للبيع بسعر 599.99 دولارًا أمريكيًا و My Book Duo retails بسعر 1,499.99 دولارًا.