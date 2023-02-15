واتساب يختبر ميزة حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء

تختبر شركة ميتا، المطوّرة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب Whatsapp ميزةً جديدةً تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء Disappearing Messages قبل أن تُحذَف تلقائيًا. وقد ظهرت هذه الميزة ضمن نسخة البيتا التجريبية من التطبيق في مؤشر على استعداد واتساب لدعم الميزة في التحديث الرسمي القادم، وفقًا لما ذكره موقع Wabetainfo.

وكان واتساب قد أطلق ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء في عام 2020، وهو خيار متوفر للمحادثات المنفردة ومحادثات المجموعات يتيح تحديد مدة زمنية معينة تُحذَف بعدها الرسائل بشكل تلقائي، وتتراوح هذه المدة ما بين 24 ساعة و 90 يومًا. ويُعتبر الخيار مفيدًا للباحثين عن المزيد من الخصوصية والسرّية، أو للذين يُفضلون حذف الرسائل القديمة لعدم حاجتهم إليها ولتوفير المساحة التخزينية.

وتُدعى الميزة الجديدة التي تختبرها واتساب (حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء)، وتُمكّن المستخدم من تفعيل خيار يسمح بحفظ الرسائل المُختفية للعودة إليها لاحقًا بحيث تُصبح قابلةً للوصول من قائمة الإعدادات.

ومن الجدير بالذكر أن تفعيل حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء في أية محادثة يُمكّن جميع أطراف المحادثة من الوصول إلى الرسائل المحذوفة، وليس فقط المُستخدم الذي فعّلها.

ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة الجديدة من خلال الاشتراك بالبرنامج الاختباري لتطبيق واتساب، مع العلم أن هذا لا يضمن ظهورها للمُستخدمين جميعهم، إذ يبدو أن تفعيلها يتم عشوائيًا لعدد محدود من المستخدمين.

يُذكر أن تقريرًا صدر أمس كان قد تحدث عن اختبار ميزة تُمكّن مُستخدمي التطبيق من إرسال ما يصل إلى 100 صورة في رسالة واحدة، إضافةً إلى عدد من الميزات الجديدة الأخرى.