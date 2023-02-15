البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق نشرة أخبار يومية مسموعة
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نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الأربعاء 15 فبراير 2023

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نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الأربعاء الخامس عشر من فبراير

تأتيكم النشرة يوميًا حسب الأوقات التالية:
7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.
8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 

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بالإضافة إلى نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات تقرؤونها على موقعنا الالكتروني

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