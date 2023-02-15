نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الأربعاء 15 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الأربعاء الخامس عشر من فبراير

تأتيكم النشرة يوميًا حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

عناوين اليوم:

تويتر تؤجل إطلاق منصتها البرمجية الجديدة مرة أخرى

واتساب تختبر ميزة حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء

سامسونج تُعلن عن ميزة لتحسين أداء الألعاب وإطالة عمر البطارية

إصابة الآلاف من مواقع وردبرس ببرنامج ضار غامض

كلاود فلير تعلن صد أكبر هجوم DDoS على الإطلاق

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