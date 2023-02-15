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عطل عام يُصيب تويتر للمرة الثانية في أسبوع

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يعاني (تويتر) من عطل عام أثر في الكثيرين من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي حول العالم. وقد أكدت مؤسسة NetBlocks المتخصصة بمراقبة مواقع الإنترنت في تغريدةٍ لها تعذّر الوصول إلى الموقع لدى جزء من المستخدمين. وأشارت المؤسسة إلى أن العطل لا يرتبط بمشاكل في بنية الإنترنت التحتية في دولةٍ بعينها، في تأكيدٍ منها أن العطل من تويتر نفسه.

ويُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها تويتر للأعطال هذا الأسبوع، حيث توقف الموقع عن العمل لفترة قصيرة بتاريخ 13 فبراير الجاري خلال مباراة النهائي لرابطة كرة القدم الأمريكية (السوبر بول) Super Bowl، كما عانى مستخدمو تويتر الأسبوع الماضي من مشاكل منعت إرسال الرسائل الخاصة ضمن الموقع، إضافةً إلى عدد من المشاكل الشبيهة التي عانى منها الموقع في الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الأعطال التقنية التي يُعاني منها الموقع آخرًا ازدادت منذ شراء الملياردير الأمريكي (إيلون ماسك) الموقع العام الماضي بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وقد سرّح ماسك فور توليه منصب الإدارة التنفيذية آلاف موظفي الشركة، وهو ما دعا الكثيرين إلى ربط موجة التسريحات تلك بتراجع أداء الموقع.

يُذكر أن تويتر لم تُصدر تصريحًا رسميًا حول المشكلة أو سبب حدوثها.

 

 

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