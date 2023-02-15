سناب شات يُطلق تقنية تزيد من واقعية عدسات الواقع المعزز

أعلنت شركة (سناب) Snap المطوّرة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير (سناب شات) عن طرحها ميزةً جديدةً من شأنها زيادة واقعية عدسات الواقع المُعزز في تطبيقها بشكلٍ كبير.

والميزة التي تحمل اسم (تتبُّع الأشعة) Ray Tracing هي تقنية تُحاكي كيفية تفاعل الضوء مع الأجسام والأسطح، بهدف إنشاء ظلال وانعكاسات أكثر واقعية للعناصر الثلاثية الأبعاد الظاهرة على الشاشة في بيئة الواقع المُعزز. وقالت الشركة إنها وفّرت الميزة للمطوّرين لاستخدامها في عدساتهم الخاصة، وأضافت أن هذه التقنية مفيدة بشكلٍ خاص للعلامات التجارية المتخصصة ببيع الملابس والمجوهرات، لكونها تتيح للمُستخدم مُعاينة المُنتج بشكل أقرب إلى الواقع قبل شرائه. وعرضت مثالًا على استخدام شركة (تيفاني آند كو) للتقنية لإعطاء صور مجوهراتها مظهرًا واقعيًا.

ومن الجدير بالذكر أن (تتبُّع الأشعة) هي تقنية يشيع استخدامها في برامج التصميم الجرافيكي والألعاب. وتعمل التقنية على توليد الصور من خلال تتبُّع مسار الضوء من الكاميرا إلى العناصر ضمن الصورة؛ ومن ثم إلى مصدر الضوء، وهذا يتطلب قدرات معالجة عالية وهو ما يجعل توفير هذه الميزة في تطبيقات الواقع المُعزز في الهواتف صعبًا من الناحية التقنية دون التأثير في أداء التطبيقات من هذا النوع التي تستهلك بطبيعتها الكثير من موارد الهاتف لحاجتها إلى تشغيل الكاميرا وحسّاسات الاتجاه في الجهاز طوال وقت استخدام التطبيق، لكن يبدو أن سناب شات طوّرت طريقتها الخاصة لتقديم التقنية بشكل فعّال وأقل استهلاكًا للموارد.

وقالت سناب بأن عدد مستخدمي عدساتها الخاصة بالتسوق عبر الواقع المعزز قد وصل إلى 250 مليون مستخدم في عام 2022. هذا وتتيح الشركة للعلامات التجارية إمكانية إنشاء عدسات تسوّق خاصة بهم بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق سناب شات يمتلك 363 مليون مستخدم يوميًا.