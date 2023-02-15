جوجل تطلق ميزتين تُسهِّلان تصفح الويب ضمن التطبيقات

أعلنت شركة جوجل يوم الثلاثاء عن إطلاق ميزتين جديدتين تُحسِّنان من تجربة تصفح الويب ضمن التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد التابع لها.

وتوفر عملاقة التقنية الأمريكية لمطوري تطبيقات أندرويد ميزة (عروض الويب) WebViews التي تعتمد على مشروع كروم التابع لها للسماح لهم ببناء متصفحهم الداخلي الخاص، حيث يمكن للمستخدمين تصفح الويب دون الحاجة إلى مغادرة التطبيقات.

ولمساعدة المطورين على توفير تجربة مُحسَّنة لتصفح الويب ضمن التطبيقات، أطلقت الشركة ميزة (علامات التبويب المخصصة) Custom Tabs التي يدعمها الآن، وفقًا للشركة، معظم المتصفحات الكبرى في أندرويد.

ولإبقاء المستخدمين متفاعلين مع التطبيق، يتيح متصفح كروم للمطورين مزيدًا من التحكم في ارتفاع علامة التبويب مع ميزة (علامات التبويب المخصصة الجزئية) Partial Custom Tabs، التي تجعل المتصفح يتراكب جزئيًا مع التطبيق على نحو يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيق والويب معًا، فبالنقر على أي رابط يظهر متصفح الويب الداخلي من الأسفل ليغطي نصف الشاشة، ثم يمكن للمستخدمين اختيار التصفح الكامل أو العودة إلى التطبيق.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها إن مجموعة من المتصفحات تدعم الآن هذه الميزة، ومن ذلك: كروم، وهي تتطلع إلى أن تدعم متصفحات أخرى الميزة قريبًا.

وبالإضافة إلى ميزة (علامات التبويب المخصصة الجزئية)، أطلقت جوجل ميزة (علامات التبويب المخصصة لكروم) Chrome Custom Tabs التي توفر للمطورين طريقة سريعة وآمنة وسلسة لتصفح الويب، وتجلب ميزات كروم المفضلة إلى تجربة التصفح داخل التطبيقات، مثل: كلمات المرور المحفوظة، والإكمال التلقائي.