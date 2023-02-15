تقرير: سوني تعمل على سماعات أذن لمنصة بلاي ستيشن 5

أفاد تقرير جديد بأن شركة سوني تعمل على تطوير سماعات أذن لاسلكية مخصصة للاستخدام مع منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

وجاء في تقرير موقع (إنسايدر جيمينج) Insider Gaming أن الشركة اليابانية تعمل على تطوير سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة تحت الاسم الرمزي (بروجكت نوماد) Project Nomad.

وبالنظر إلى أن سوني تعد أصلًا من أبرز شركات صناعة سماعات الأذن الرائدة في السوق حاليًا، فليس من المستغرب أن تعمل على تطوير سماعات أذن جديدة.

ووفقًا للتقرير، فإن عمر البطارية قد يصل إلى 5 ساعات حين استخدام ميزة الصوت المحيطي المكاني التي تدعمها منصة (بلاي ستيشن 5).

ومن المتوقع أن تستخدم سماعات الأذن منفذ (يو إس بي-سي) USB-C مما يعني سهولة الشحن من خلال المنفذ الأمامي في منصة (بلاي ستيشن 5). وكما هو الحال مع بعض من أفضل سماعات الأذن من سوني، مثل: WF-1000XM4، و WF-1000XM3، يبدو أن سماعات Project Nomad ستدعم الشحن السريع من خلال العلبة مباشرةً.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تطلق سوني سماعات الأذن الجديدة خلال السنة المالية 2023 التي تبدأ اعتبارًا من 1 نيسان/ أبريل المقبل وتنتهي في 31 آذار/ مارس 2024.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تبدو منطقية من جانب سوني، بالنظر إلى أن الشركة تعمل على تكثيف جهودها في مجال السماعات الموجهة لعشاق الألعاب في الأشهر الأخيرة، إذ توفر سلسلة سماعات الأذن للاعبين عبر الحواسيب الشخصية: (سوني إن زون) Sony InZone، خاصةً سماعة (إن زون أيتش 9) InZone H9.

أما فيما يتعلق بسماعات Project Nomad فمن المتوقع أن تكون نسخة معدلة من سلسلة WF-1000 مع تقديم ميزات احترافية، مثل: Tempest 3D AudioTech في حجم صغير.