إنستاجرام تقرر التخلص من ميزة التسوق المباشر قريبًا

قالت شركة إنستاجرام يوم الثلاثاء إن منشئي المحتوى لن يتمكنوا، اعتبارًا من شهر آذار/ مارس المقبل، من الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر، وذلك استمرارًا للخطوات التي اتخذتها سابقًا في التراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين خلال المدة الماضية.

وكتبت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: «اعتبارًا من 16 آذار/ مارس، لن تكون قادرًا على الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر على إنستاجرام». وأضاف أن هذا التغيير سيساعدها على التركيز على المنتجات والميزات التي توفر للمستخدمين أكبر قدر من القيمة.

ويمثل التغيير الجديد الخطوة الكبيرة التالية من ميتا (الشركة الأم لإنستاجرام) في الابتعاد عن التسوق المباشر، خاصةً بعد أن أزالت علامة التبويب الخاصة بالتسوق من تطبيق إنستاجرام في وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الجاري، وأنهت ميزة التسوق المباشر في شبكة فيسبوك الاجتماعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، لن تختفي المتاجر تمامًا من إنستاجرام، إذ قالت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: «ستظل قادرًا على إعداد متجرك على إنستاجرام وتشغيله، حيث نواصل الاستثمار في تجارب التسوق للأفراد والشركات عبر الخلاصات، والقصص، ومقاطع الفيديو القصيرة، والإعلانات، والمزيد».

يُشار إلى أن إنستاجرام استثمرت في السابق في أدوات التسوق في مسعى منها لحث المستخدمين على التسوق داخل التطبيق، الأمر الذي كان يُرجى منه أن يساعدها على زيادة عائداتها.

وقد استثمرت العديد من الشركات بكثافة في ميزات التسوق المباشر بعد الشعبية الهائلة التي حققتها في الصين، إذ بدأت تيك توك اختبار ميزة التسوق داخل التطبيق في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويُقال إنها تعمل على ميزة التسوق المباشر في الولايات المتحدة أيضًا.

وتتيح يوتيوب لمنشئي المحتوى بيع المنتجات مباشرةً على المنصة بفضل الشراكة مع منصة (شوبيفاي) Shopify. وتحتوي منصة التسوق المباشر من أمازون على مجموعة من التسجيلات المباشرة التي يمكن مشاهدتها الآن.