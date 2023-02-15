(أوبو) تُعلن الإطلاق العالمي لهاتفها القابل للطي Find N2 Flip

أعلنت شركة (أوبو) Oppo الصينية قبل قليل، خلال حدثٍ خاص عقدته في لندن، عن الطرح العالمي لهاتفها الجديد القابل للطي Oppo Find N2 Flip، وذلك بعد أن كان توفُّر الهاتف مُقتصرًا على السوق الصينية منذ الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

وركّزت الشركة خلال مؤتمرها الصحفي على نقاط القوة التي تميّز جهازها الجديد عن الهواتف المُنافسة من الفئة نفسها. إذ قالت إن تجعُّد شاشة الهاتف غير مرئي تقريبًا مُقارنةً بالهواتف المنافسة، في إشارةٍ إلى التجعّد الظاهر عادةً في مكان انثناء الشاشة على نفسها. ونشرت صورةً قارنت فيها بين شاشة هاتفها وهاتف Galaxy Z Flip 4:

إضافةً إلى ذلك، قالت أوبو إن جهازها يمتلك أكبر بطارية موجودة في أي هاتفٍ قابلٍ للطي وهي بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة، وأعلى سرعة شحن في فئته بفضل تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط.

ويُعتبر هاتف Find N2 Flip واحدًا من أفضل الهواتف القابلة للطي بالنظر إلى مواصفاته العتادية، حيث يتميز بشاشة رئيسية من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2,520×1,080 بكسل مع معدل تردد 120 هرتز ومعدل سطوع يصل إلى 1,600 شمعة، وأخرى ثانوية من نوع AMOLED كذلك بقياس 3.26 بوصة وبدقة 720×382 بكسل مع معدل تردد 60 هرتز، ومعدل سطوع 900 شمعة.

وتُمثل الشاشة الثانوية للهاتف واحدةً من أفضل ميزاته نظرًا لقياسها الكبير نسبيًا الذي يبلغ 3.26 بوصة، أي أنها أكبر بشكل ملحوظ مقارنةً بشاشة مُنافسه الرئيسي وهو هاتف Samsung Z Flip 4 الذي يحمل شاشة ثانوية بقياس 1.9 بوصة. ما يتيح لمستخدمي Find N2 Flip أداء مجموعة أكبر من المهام دون الحاجة لفتح الشاشة الرئيسية.

وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية للهاتف 50 ميجابكسل، ودقة الثانوية 8 ميجابكسل للتصوير العريض. وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن ثقب في الشاشة الرئيسية بدقة 32 ميجابكسل.

ويمتاز Find N2 Flip بأنه يحوي معالجًا ثماني النوى من نوع +Dimensity 9000 بتردد 3.2 جيجاهرتز، إلى جانب معالج الرسومات Arm Mali-G710 MC10. يزن الهاتف 191 جرامًا ويأتي بسماكة 7.45 ملم حين يكون مفتوحًا و16.02 ملم حين يكون مطويًا، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي بثلاثة أحجام: 8 أو 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. وهي غير قابلة للتوسعة. وتقول أوبو إن الشاشة قادرة على تحمل 400,000 طية، وهذا يعني أنها قابلة للاستخدام لمدة 10 سنوات بمعدل 100 طية في اليوم.

وأخيرًا، قالت الشركة إن الهاتف سيتوفر بسعر يبدأ من 849 جنيهًا استرلينيًا في بريطانيا، و 1,099 يورو في فرنسا و 1,049 يورو في إسبانيا. إلا أنها لم تُعلن بعد عن موعد التوفر الرسمي أو الأسعار لمنطقة الشرق الأوسط.