أهم 9 وظائف تقنية مطلوبة في سوق العمل الحر في عام 2023

تصدرت شركات التكنولوجيا عناوين الصحف بسبب عمليات التسريح الجماعي للموظفين في الآونة الأخيرة، إذ تشير البيانات إلى أن 352 شركة من شركات التكنولوجيا تخلّت عن أكثر من 100 ألف موظف خلال هذا العام وحده، وفقاً لموقع (Layoffs.fyi) الذي يتتبع بيانات التسريح. ولا تزال موجات التسريح الجماعي مستمرة في شركات التكنولوجيا.

لذلك بالنسبة للباحثين عن عمل، يجب أن يُؤخذ الطلب المرتفع على وظائف معينة بعين الاعتبار في قراراتهم المهنية، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تأثر سوق العمل بأحداث مثل: جائحة كورونا التي ما زال يعاني منها الاقتصاد العالمي، وموجات تسريح الموظفين في كبرى الشركات.

لا يزال الطلب مرتفعًا على بعض المهارات التقنية، إذ تقول (فيكي ساليمي) Vicki Salemi الخبيرة المهنية في شركة Monster للتوظيف: “لا تزال هناك فجوة كبيرة في المهارات التقنية، حيث تواجه الشركات صعوبة متزايدة في جذب الموظفين واستبقائهم الذين لديهم المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات التقنية المختلفة “.

كما قالت (مارجريت ليلاني) نائب رئيس حلول المواهب في Upwork: “إننا نشهد تحولًا جذريًا في مفهوم العمل، حيث يعيد المهنيون المهرة التفكير فيما يريدون من حياتهم المهنية، وينجذبون نحو المرونة والاستقلالية وفوائد العمل الحر”.

وفي الوقت نفسه، تدفع الظروف الاقتصادية غير المؤكدة الشركات لاستكشاف حلول جديدة لتظل قادرة على المنافسة، وفي حين أن الكثير من الشركات لن تبحث الآن عن خبراء بدوام كامل، فقد يبحث بعضها عن خبراء للعمل بدوام جزئي أو للعمل بعقد.

لذلك إذا كانت لديك خبرة تقنية وتبحث عن فرصة جديدة، فإليك أهم الوظائف التقنية المطلوبة في سوق العمل الحر في عام 2023، وفقًا لمنصة العمل المستقل Upwork:

1- مُطوّر الويب الكامل Full Stack Web Developer:



تجمع هذه الوظيفة بين وظيفتين في آن واحد، الأولى: مُطوّر الواجهات الأمامية بمواقع الويب (Front-End developer)، وهذا هو الجزء الذي يراه المستخدمون من الموقع ويتفاعلون معه، والثانية: مُطوّر الواجهات الخلفية لمواقع الويب (Back-end developer)، وهذا هو الجزء الخاص بتخزين البيانات والخادم المسؤول عن عمل الواجهة الأمامية.

وبناء عليه يتمتع (مُطوّر الويب الكامل) Full stack developer بمجموعة من المهارات الواسعة النطاق لا تحتاج إلى أن يكملها من مطور آخر، ويستخدم العديد من لغات البرمجة، مثل: HTML، و CSS و(جافا سكريبت) JavaScript، و(بايثون) Python، و PHP. كما يختبر المواقع والبرامج للتأكد من أن كلاهما يعمل بسلاسة.

العائد المادي: يتقاضى مُطوّر الويب الكامل في موقع Upwork رسومًا تصل إلى 135 دولارًا في الساعة.

2- مُطوّر الواجهات الأمامية Front-End Developer:

الواجهة الأمامية لموقع الويب أو التطبيق هي ما تراه وتتفاعل معه في متصفحك أو هاتفك، ويُشار إليها أيضًا باسم (جانب العميل) Client-Side، وهي تتضمن كل ما يواجهه المستخدم مباشرةً ابتداءً من النص والألوان إلى الأزرار والصور وقوائم التنقل.

يقوم مُطوّر الواجهة الأمامية بكتابة الأكواد البرمجية التي تحدد كيفية ظهور الواجهات الأمامية لمواقع الويب أو التطبيقات، وتحدد أيضًا كيف يمكن للمستخدمين التعامل معها، ويستخدم لغات البرمجة، مثل: HTML، و CSS و(جافا سكريبت) JavaScript.

العائد المادي: يتقاضى مُطوّر الواجهة الأمامية في موقع Upwork رسومًا تصل إلى 110دولارًا في الساعة.

3- مُطوّر الواجهات الخلفية Back-End Developer:

الواجهة الخلفية هي الجزء الذي لا تراه من موقع الويب، إنها مسؤولة عن تخزين البيانات وتنظيمها، والتأكد من أن كل شيء من جانب العميل يعمل بالفعل، ويُشار إليها أيضًا باسم (جانب الخادم) Server-Side. وتتصل الواجهة الخلفية بالواجهة الأمامية، وترسل المعلومات وتتلقاها منها لتعرض البيانات في الواجهة الأمامية بشكل صحيح.

يقوم مُطوّر الواجهات الخلفية ببناء الجانب المتصل بالخادم لمواقع الويب أو التطبيقات، أو كتابة الأكواد التي تعمل خلف الكواليس والمسؤولة عن عمل الموقع أو التطبيق بشكل صحيح ويقوم بتخزين البيانات في الخوادم. ويستخدم لغات البرمجة، مثل: (سي شارب) #C، و Go، و(جافا) Java ، و(جافا سكريبت) JavaScript، و(بايثون) Python، و PHP.

العائد المادي: يتقاضى مُطوّر الواجهة الخلفية في موقع Upwork رسومًا تصل إلى 120دولارًا في الساعة.

4- مُطوّر تطبيقات الهواتف Mobile App Developer:

مُطوّر تطبيقات الهواتف متخصص في إنشاء تطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومنهم من يتخصص في تطبيقات أندرويد أو iOS، كما يُصلح أي أخطاء تظهر في التطبيق ويعمل مع مصممي الرسوم وعلماء البيانات لبناء التطبيقات. ويستخدم لغات البرمجة، مثل: Objective-C & Swift، و Java، و Python، و Scala، و ++C، و #C، و Kotlin، و Ruby، و R.

العائد المادي: يتقاضى مُطوّر تطبيقات الهواتف في موقع Upwork رسومًا تصل إلى 100 دولارًا في الساعة.

5- مصمم الويب Web Designer:

يقوم مصمم الويب بتصميم شكل مواقع الويب ومظهرها الذي نراه عند استخدامها، إذ ينشئ الصور والقوائم التي تراها عند النقر فوق الروابط، ويقدم الكود الذي يجعل الموقع يعمل مع المحافظة على البرامج وقواعد البيانات.

يعمل مصمم الويب باستخدام أدوات التخطيط والتصميم مثل: WordPress و Adobe Dreamweaver و InVision Studio، و Adobe Photoshop، ولغات البرمجة، مثل: HTML و JavaScript.

العائد المادي: يتقاضى مصمم الويب في موقع Upwork رسومًا تصل إلى 125 دولارًا في الساعة.

6- مصمم تجربة المستخدم UX Design:

يعتبر مجال تصميم تجربة المستخدم – والمعروف اختصارًا بـ UX Design – من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى أنه من مجالات التصميم الجديدة، فقد اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، إذ يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق، لأن تجربة الاستخدام UX هي التي تحدد كون المستخدم سيرغب في استخدام الموقع أو التطبيق مرة أخرى أو أنه سيقرر البحث عن بديل.

يستخدم مصمم تجربة المستخدم لغات البرمجة مثل: CSS و(جافا سكريبت) JavaScript، و(بايثون) Python، و PHP.

العائد المادي: يتقاضى مصمم تجربة المستخدم في موقع Upwork رسومًا تصل إلى 125 دولارًا في الساعة.

7- مُطوّر أنظمة إدارة المحتوى CMS Developer:

(نظام إدارة المحتوى) Content Management System – الذي يُعرف اختصارًا بـ CMS – هو عبارة عن برنامج يساعد مستخدميه على إدارة المحتوى المتنوع الخاص بهم من إنشائه إلى نشره – مثل: الووردبريس، و Wix، و Drupal، و Magento – كما أنه يخزن المحتوى في قاعدة بياناته لاستخدامه لاحقًا. يتحمل مُطوّر CMS مسؤولية تطوير كل من الواجهة الخلفية والأمامية للبرنامج.

العائد المادي: يتقاضى مُطوّر أنظمة إدارة المحتوى (CMS Developer) في موقع Upwork ما يصل إلى 105 دولارات في الساعة.

8- مختبر برمجيات Manual Testing:

يُشير (الاختبار اليدوي) Manual Testing كما يوحي المصطلح إلى عملية اختبار يقوم فيها الشخص المحترف باختبار البرنامج أو التطبيق يدويًا من أجل تحديد الأخطاء والمشكلات والعيوب.

يختبر هؤلاء المحترفون وظائف البرامج والتطبيقات دون استخدام أي أدوات آلية، لضمان أنها تعمل بشكل صحيح في سيناريوهات مختلفة ويلاحظون أي أخطاء أو مشاكل قد تظهر لضمان تقديم منتج خالٍ من الأخطاء إلى العميل. وهناك أنواع متعددة للاختبارات اليدوية ويتطلب بعضها مهارات تحليلية عالية.

العائد المادي: يتقاضى (مختبر البرمجيات) Manual Testing ما يصل إلى 50 دولارًا في الساعة في موقع Upwork.

9- متخصص البرمجة النصية والأتمتة Scripting & Automation:

صُممت البرامج النصية لأتمتة الوظائف الروتينية مثل: النسخ الاحتياطي، ومسح سجلات الأحداث، وإدارة مهام الشبكات اليومية، ومراقبة أداء النظام، وإعداد التقارير وتغييرات التسجيل. وتساعد أتمتة البرامج النصية أيضًا في إدارة حسابات المستخدمين وحسابات العمل والتطبيقات والخدمات.

لذلك غالبًا ما تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات مبرمجين ذوي مهارات عالية لكتابة هذه البرامج النصية وصيانتها، إذ تعمل على أتمتة المهام التي كان من الممكن التعامل معها يدويًا.

يقوم متخصص البرمجة النصية والأتمتة (Scripting & Automation) بكتابة أوامر البرامج التي تساعد على أتمتة المهام والوظائف الروتنية. ويستخدم لغات البرمجة، مثل: Python و JavaScript ، و VBScript، و PHP، و Perl.

العائد المادي: يتقاضى متخصص البرمجة النصية والأتمتة في موقع Upwork ما يصل إلى 350 دولارًا في الساعة.