هل أردت يومًا تحويل المجسمات الحقيقية إلى نماذج رقمية لاستخدامها في أعمال التصميم الثلاثي الأبعاد؟ قد يكون من الصعب العثور على الأدوات المناسبة للمسح الضوئي الثلاثي الأبعاد، ولكن يتوفر عدد قليل من تطبيقات المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد المُتاحة لمُستخدمي هواتف أندرويد التي تُسهّل تصميم النماذج الثلاثية الأبعاد لاستخدامها في مجال متعددة، كتصميم ألعاب الفيديو، وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرها.

وفيما يلي سنذكر 5 تطبيقات للمسح الضوئي الثلاثي الأبعاد في هواتف أندرويد، جميعها سهلة الاستخدام وتساعدك في إنشاء تصاميم ذات جودة عالية:

1- تطبيق KIRI Engine:

KIRI Engine هو تطبيق للمسح الضوئي الثلاثي الأبعاد يسمح ببناء النماذج الثلاثية الأبعاد عن طريق إعادة بناء صورة واحدة أو مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو.

للبدء باستخدام هذا التطبيق، سيطلب منك التقاط ما لا يقل عن عشرين صورة عالية الجودة، من زوايا مختلفة. بعد ذلك، اختر درجة الجودة إما عالية أو متوسطة أو منخفضة، وحدد العناصر الأخرى مثل: إعدادات الكاميرا والإضاءة وفقًا لاختيارك، وانقر فوق (تحميل) Upload. بعدها يكتشف التطبيق تلقائيًا النقاط الرئيسية من الصور ويبني النموذج الثلاثي الأبعاد منها.

وكلما زاد عدد الصور التي تلتقطها، بزوايا مختلفة من جميع أنحاء المجسم، كان أداء التطبيق أفضل في تحديد شكل المجسم وبناء النموذج الثلاثي الأبعاد.

تتيح ميزة (الإخفاء) AI Masking التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إخفاء التفاصيل غير المرغوب فيها من الصور لمزيد من الدقة ولإظهار التفاصيل الأخرى المهمة. وبعد الانتهاء من تصميم النموذج الثلاثي الأبعاد يمكنك حفظه بتنسيقات مختلفة مثل OBJ و STL و PLY.

يمكن استخدام هذا التطبيق في مجالات متعددة مثل الهندسة المعمارية، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي والمعزز وألعاب الفيديو.

تطبيق KIRI Engine سهل الاستخدام حتى للمبتدئين، وهو مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك بالإصدار المتميز من التطبيق الوصول إلى ميزات إضافية منها الإعدادات المتقدمة للكاميرا.

2- تطبيق WIDAR:

يتيح لك تطبيق (WIDAR) التقاط الصور وتحويلها إلى نماذج ثلاثية أبعاد عالية الجودة. ويمكنك أيضًا تخزين تلك النماذج لاستخدامها في مجالات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وألعاب الفيديو والهندسة المعمارية، وللطباعة الثلاثية الأبعاد.

يُتيح (وضع مسح الصور) Photo Scan mode إجراء المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد للأجسام المختلفة، ويمكنك التقاط صورًا من زوايا مختلفة للجسم لزيادة الدقة وتوفير الوقت عند إنشاء النموذج الثلاثي الأبعاد في التطبيق.

قبل البدء باستخدام هذا التطبيق، سيُطلب منك منح الأذونات اللازمة للوصول إلى الكاميرا وإرسال الإشعارات. بعد ذلك، سجّل باستخدام بريدك الإلكتروني أو حساب جوجل.

بعد التسجيل، ستنتقل تلقائيًا إلى صفحة (المجتمع) Community حيث يمكنك العثور على نماذج أنشأها مستخدمون آخرون. يمكنك الاستفادة من تلك النماذج الموجودة سابقًا كمصدر إلهام للمساعدة في إنشاء النموذج الأول.

يمكنك مسح النماذج الثلاثية الأبعاد وتعديلها وتخزينها بتنسيقات مختلفة لاستخدامها عبر المنصات المختلفة، ومشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

يتوفر تطبيق WIDAR في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Polycam 3D Scanner:

للبدء باستخدام تطبيق Polycam 3D Scanner، اختر (وضع الصورة) Photo Mode لالتقاط ما لا يقل عن عشرين صورة من زوايا مختلفة، وانتظر حتى يكتمل المسح الضوئي للجسم.

بعد معالجة الصورة، ستتمكن من مشاهدة النموذج الثلاثي الأبعاد في شاشة هاتفك ومشاركته عبر البريد الإلكتروني أو تخزينه.

يمكنك إجراء بعض التعديلات في الصورة بعد النقر فوقها، واستخدام الإعدادات التي يمكنك الوصول إليها بالنقر فوق زر القائمة الظاهر في الجهة السُفلية من الشاشة. ويمكنك أيضًا إنشاء فيديو في تطبيق Polycam 3D Scanner باستخدام وضعي Orbit و Custom.

تطبيق Polycam 3D Scanner مُتاح في متجر جوجل مجانًا، ويمكنك الترقية إلى الإصدار المتميز إذا كنت تريد مزيدًا من التفاصيل والدقة في النماذج الثلاثية الأبعاد، إذ يُتيح الإصدار المتميز التقاط المزيد من الصور عبر وضع الصورة، ويمكنك أيضًا تخزين النماذج في مجموعة متنوعة من التنسيقات غير المتوفرة في الإصدار المجاني.

4- تطبيق MagiScan:

يسمح تطبيق MagiScan 3D Scanner للمستخدمين بإنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد بألوان واضحة وعالية الجودة، واستخدامها بطرق مختلفة. وواجهة التطبيق بسيطة وسهلة الاستخدام. يمكن التقاط صورة لأي عنصر وتحويله إلى النموذج الثلاثي الأبعاد بدقة عالية خلال بضع دقائق.

يمكن تخزين النماذج الثلاثية الأبعاد بتنسيقات مختلفة لاستخدامها خارج التطبيق. إذ يمكنك تخزينها بتنسيق GLB أو شراء الإصدار المدفوع MagiScan PREMIUM لتخزين النماذج الثلاثية الأبعاد بعدّة تنسيقات أخرى مثل: OBJ و STL و FBX و STP و IGES. كما يمكنك مشاركة النماذج بسهولة مع الأصدقاء.

يتوفر تطبيق MagiScan 3D Scanner في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق ARLOOPA:

يُتيح (ARLOOPA) إنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد وتحليلها وقياسها وتحريرها. وللبدء باستخدامه؛ اتبع الخطوات التالية:

أنشأ حسابًا في التطبيق، وانتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings انقر فوق خيار (Create AR) وستنتقل تلقائيًا إلى تطبيق الويب التابع لهذا التطبيق حيث يمكنك اختيار (إنشاء تجربة جديدة) Create New Experience. يمكنك بعدها اختيار أحد الخيارات الظاهرة، وهي: Marker Based AR، وMarkerless ARK، وLocation Based AR، وWebAR. بعد ذلك ستظهر لك المزيد من الخيارات لتحديدها قبل البدء بإنشاء النموذج الثلاثي الأبعاد.

يتميز هذا التطبيق بتقديم إرشادات مفصلة حول كيفية استخدامه، مثل الإرشادات الموضحة بالفيديو التالي:

يتوفر تطبيق ARLOOPA في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.