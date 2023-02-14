كيف يستخدم تطبيق جوجل Socratic الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلبة؟

تحظى روبوتات الدردشة التفاعلية مثل: ChatGPT باهتمام كبير في الوقت الحالي، ويعود السبب في ذلك إلى سهولة استخدامها والفائدة التي تقدمها، إذ يمكنك طرح أي سؤال على روبوت الذكاء الاصطناعي والحصول على إجابة معقولة، على الرغم من أنها قد لا تكون دقيقة.

بينما يحاول الجميع تحديد مدى قوة الذكاء الاصطناعي وما إذا كان سيحل محل الوظائف أم لا، هناك أمثلة على أدوات ذكاء اصطناعي إذا استخدمت بطريقة صحيحة، توفر الكثير من الوقت والجهد، منها تطبيق جوجل Socratic الذي يُعدّ مثالًا على مدى فائدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ودورها في المساعدة في إتمام المهام المُختلفة وليس أن تحل مكان الوظائف.

استحوذت جوجل على تطبيق (Socratic) في أغسطس 2019، وأعادت إطلاقه خلال شهر فبراير 2020، ويستهدف التطبيق طلاب المدارس الثانوية والكليات، حيث يتيح لهم حل المعادلات الرياضية وأسئلة الفيزياء من خلال التقاط صورة للسؤال بكاميرا الهاتف داخل التطبيق، أو استخدام صوتهم لطرح السؤال على التطبيق، مع إمكانية التقاط صورة لصفحات الكتب الدراسية لفهم المحتوى أو التحقق من الحل.

وفيما يأتي سنوضح كيفية استخدام تطبيق Socratic للمساعدة في حل الواجبات الدراسية والإجابة على الأسئلة العلمية:

أولًا؛ تثبيت تطبيق جوجل Socratic والتسجيل فيه بحساب جوجل:

تطبيق جوجل Socratic مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا. وبعد تثبيته، سيطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب جوجل في المرة الأولى التي تفتحه فيها.

بعد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، اتبع الخطوات التي ستظهر لك لمنح التطبيق جميع الأذونات المطلوبة حتى يتمكن من العمل بشكل صحيح. وأحد الأذونات هو الوصول إلى كاميرا هاتفك.

ثانيًا؛ كيف يعمل التطبيق؟

أسهل طريقة لمعرفة كيفية عمل Socratic هي استخدام الأسئلة المدمجة في التطبيق. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

شغّل التطبيق، وستظهر الشاشة كما لو أن تطبيق الكاميرا مفتوحًا، مع صندوق أصفر يظهر بالقرب من الجهة العلوية من الشاشة وزر التقاط الصور يظهر في الجهة السُفلية. انقر فوق زر التقاط الصور في تطبيق Socratic في هواتف أندرويد سيظهر لك خيار (جرب مثالًا) Try an example انقر فوقه لعرض قائمة من الأسئلة المدمجة في التطبيق والتي يمكن للتطبيق الإجابة عليها. بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، يمكنهم النقر فوق زر القائمة الظاهر في الزاوية اليُسرى العُلوية من الشاشة ، ثم النقر فوق خيار (جرب مثالًا) Try an example. بعد ذلك ستظهر صفحة مكونة من أربعة أسئلة، مع أداة تشبه إلى حد كبير أداة قص الصور. اسحب الزوايا الأربع للأداة لتحديد سؤال واحد في الصفحة، ثم اضغط فوق زر Go الظاهر في الجهة السُفلية من الشاشة. بعد بضع ثوان، ستحصل على إجابة عن السؤال، إلى جانب شرح للخطوات التي اعتمدها التطبيق للحصول على الإجابة.

ثالثًا؛ البدء باستخدام تطبيق جوجل Socratic للمساعدة في حل الواجبات الدراسية:

هناك ثلاث طرق مختلفة لطرح سؤال على Socratic. الطريقة الافتراضية هي التقاط صورة واستخدام الخطوات نفسها التي ذكرناها سابقًا عند تجربة الأسئلة المضمنة. ومع ذلك، يمكنك أيضًا كتابة سؤال أو استخدام ميكروفون هاتفك لطرح سؤال بصوتك، عن طريق تمرير الشاشة الرئيسية للتطبيق يسارًا أو يمينًا.

إليك كيفية استخدام التطبيق:

التقط صورة للمعادلة التي تريد حلها، أو لواجبك المنزلي.

استخدم إصبعك لتمييز المعادلة المحددة التي تحتاج إلى مساعدة بشأنها.

اضغط على زر (Go) في أسفل الشاشة، وسيعرض لك التطبيق الحل، والخطوات بالتفصيل، بالإضافة إلى توفير روابط لمصادر ودروس مفيدة أخرى عبر الإنترنت.

كما يمكنك استخدام ميزة (الأوامر الصوتية) لحل المعادلات والحصول على إجابات عن الأسئلة من خلال الضغط على رمز الميكروفون الموجود في أسفل الشاشة.

اضغط على أيقونة الميكروفون التي تظهر لك، ثم قل: المعادلة الرياضية، أو اذكر سؤالك بصوت واضح، وسيعرض لك التطبيق الإجابة على الفور.

يمكن للطلبة استخدام هذا التطبيق لمساعدتهم أداء الواجبات الدراسية أو للحصول على إرشادات عندما يواجهون مشكلة معينة أثناء الدراسة، وليس كأداة تؤدي واجباتهم الدراسية بشكل كامل بدًلا منهم.

رابعًا؛ هل يستطيع تطبيق Socratic كتابة مقالات أو تقارير؟

لا يمكنه ذلك، يمكن لروبوت ChatGPT والأدوات المماثلة له كتابة المقالات وتقديم الإجابات الطويلة.