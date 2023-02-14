كيفية استعادة التطبيقات والألعاب المحذوفة في هواتف أندرويد

ربما حذفت تطبيقًا أو لعبة من هاتفك عن طريق الخطأ، أو أن هناك برامج ضارة في هاتفك أدّت إلى إفساد أو حذف الملفات المخزنة في الهاتف مثل: ملفات تطبيق معين. من ناحية أخرى، ستؤدي إعادة ضبط إعدادات المصنع للهاتف إلى مسح جميع التطبيقات. كما قد يسبب نقل البيانات من هاتف أندرويد قديم إلى هاتف جديد فقدانَ بعض التطبيقات إذا انقطع الاتصال أثناء نقل البيانات بين الهاتفين.

يمكن أن تحدث هذه المشكلات مع أي شخص، ولكن يمكن حلها بسهولة واستعادة جميع التطبيقات والألعاب المحذوفة في هواتف أندرويد باتباع الخطوات التالية:

طريقة استعادة التطبيقات والألعاب المحذوفة في هواتف أندرويد

للبدء باستعادة التطبيقات والألعاب المحذوفة في هواتف أندرويد افتح تطبيق (متجر جوجل) Google Play Store، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- سجّل الدخول إلى حسابك في متجر جوجل، ثم اضغط فوق الدائرة التي تحتوي على صورتك الشخصية الظاهرة في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة لفتح القائمة الخاصة بحسابك في جوجل.

2- في قائمة حساب جوجل انقر فوق خيار (إدارة التطبيقات والجهاز) Manage Apps and device

3- انقر فوق خيار (إدارة) Manage الظاهر في الجهة اليُسرى العلوية من الشاشة.

4- ستظهر لك قائمة تحتوي على جميع التطبيقات المثبتة حاليًا في هاتفك.

5- انقر فوق القائمة الخضراء الظاهرة في الجهة اليُسرى العُلوية من الشاشة.

6- سيظهر لك خياران، هما: (مثبت) installed، و(غير مثبت) uninstalled.

7- انقر فوق زر (غير مثبت) uninstalled، لتظهر قائمة تحتوي على كل التطبيقات التي ثبتّها في هاتفك، منها التطبيقات المحذوفة.

8- انقر فوق التطبيق الذي تريد إعادة تثبيته.

9- سيؤدي النقر فوق أيقونة التطبيق إلى الانتقال إلى صفحة التطبيق في متجر جوجل، حيث يمكنك إعادة تثبيت التطبيق كالمعتاد، عن طريق النقر فوق زر التثبيت الأخضر الظاهر أسفل عنوان التطبيق.

إذا رغبت في إعادة تثبيت عدّة تطبيقات من هذه القائمة في وقت واحد، اتبع الخطوات التالية: