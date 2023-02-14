كيفية إضافة صور متعددة إلى قصص إنستاجرام

تحظى ميزة القصص في إنستاجرام باهتمام وشعبية كبيرة جدًا، خاصة بعد دمجها مع قصص فيسبوك، إذ يمكنك نشر القصة نفسها في التطبيقين في الوقت نفسه، لذلك أتاح التطبيق عدة طرق لنشر صور متعددة في القصة الواحدة.

يتيح لك تطبيق إنستاجرام عدة طرق لإضافة صور متعددة إلى القصص في الوقت ذاته، إذ إن صورة واحدة فقط قد لا تكفي لنشر قصتك، سواء كنت تقوم بنشر مجموعة من الصور العائلية، أو تريد عرض مجموعة صور لمنتجات مشروعك، فهناك أكثر من طريقة لتجميع صور متعددة حسب رغباتك.

إليك كيفية إضافة صور متعددة في قصص إنستاجرام:

يمكنك تحديد ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو من ألبوم الكاميرا، وتحميلها إلى قصتك في شكل 10 شرائح منفصلة. كما يمكنك وضع العديد من الصور في الشريحة نفسها باستخدام الملصقات، أو إنشاء صورة مجمعة باستخدام ميزة التخطيط المضمنة في إنستاجرام.

لإضافة صور متعددة في قصص إنستاجرام يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام في هاتفك.

اسحب لليمين في الشاشة الرئيسية لفتح صفحة القصص.

اضغط على أيقونة الصورة في الزاوية السفلية اليسرى لفتح ألبوم الكاميرا.

اضغط مطولًا على أول صورة تريد نشرها لتحديدها، ثم حدد ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو، ثم اضغط على خيار (التالي) Next الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للمتابعة.

اضغط على خيار (Separate) لنشرها قصصًا متتابعة منفصلة.

في الشاشة التالية؛ يمكنك تخصيص كل صورة أو مقطع فيديو عن طريق إضافة نص أو ملصقات أو مؤثرات أخرى، بعد الانتهاء من التخصيص اضغط على خيار (التالي) Next.

حدد الجمهور المستهدف لرؤية قصتك: عام أو الأصدقاء المقربين، ثم اضغط على خيار (مشاركة) Share.

ثانيًا؛ استخدم ميزة التخطيط المُضمنة في إنستاجرام:

تتيح لك ميزة (Layout) المُضمنة في قصص إنستاجرام تنظيم مجموعة من الصور في نمط يشبه الشبكة، بحيث تظهر منظمة في الشاشة بدون خلفية. ولكنها تتيح لك إضافة ما يصل إلى 6 صور فقط ولا تدعم مقاطع الفيديو.

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام، ثم افتح صفحة القصص.

حدد ما يصل إلى 6 صور، ثم اضغط على خيار (التالي) Next الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للمتابعة.

اضغط على خيار (Layout).

اضغط على أيقونة (تغيير الشبكة) في أعلى الشاشة لتغيير تخطيط صورك.

اضغط على خيار (تم) Done الظاهر في الزاوية العلوية اليمنى.

بمجرد الانتهاء، اضغط على خيار (مشاركة) Share.

ثالثًا؛ استخدام الملصقات لنشر صور متعددة في القصة الواحدة:

يمكنك استخدام الملصقات في قصص إنستاجرام لإضافة صور متعددة إلى القصة، ابدأ بتحديد صورة الخلفية، وبعد ذلك يمكنك وضع صور متعددة أعلاها، وضبط حجمها وموضعها حسب رغبتك.