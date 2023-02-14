كلاود فلير تعلن صد أكبر هجوم DDoS على الإطلاق

قالت شركة خدمات الإنترنت (كلاود فلير) Cloudflare يوم الاثنين إنها صدّت خلال عطلة نهاية الأسبوع ما وصفته بأكبر هجوم للحرمان من الخدمة DDoS حتى الآن.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها أنها لم تكتشف وتصد هجومًا واحدًا فحسب بل موجة من عشرات الهجمات الفائقة الحجم التي تستهدف عملاءها.

وقالت (كلاود فلير): «لقد بلغت ذروة غالبية الهجمات رقمًا يتراوح بين 50 و 70 مليون طلب في الثانية الواحدة، وقد بلغ أكبرها 71 مليون طلب في الثانية». وأضافت: «هذا هو أكبر هجوم HTTP DDoS يُبلّغ عنه على الإطلاق، وهو أعلى بنسبة 35 في المئة مقارنةً بالرقم القياسي السابق المُبلغ عنه الذي بلغ 46 مليون طلب في الثانية في شهر حزيران/ يونيو 2022».

وبحسب الشركة، فقد أُطلقت الهجمات باستخدام أكثر من 30,000 عنوان IP من مزودين متعددين للخدمات السحابية ضد أهداف مختلفة، ومن ذلك: مزودو الألعاب، ومنصات الحوسبة السحابية، وشركات العملات المشفرة، ومقدمو خدمات الاستضافة.

وتتماشى هجمات الحرمان من الخدمة القوية والمتكررة بصورة متزايدة مع تقرير (كلاود فلير) الأخير بشأن تهديدات هذه الهجمات، الذي يرسم صورة قاتمة يزداد معها مقدار هجمات HTTP DDoS بنسبة 79 في المئة على أساس سنوي، ويزداد عدد الهجمات الكبيرة التي تتجاوز 100 جيجابت في الثانية بنسبة 67 في المئة على أساس فصلي، كما يزداد عدد الهجمات التي تستمر أكثر من 3 ساعات بنسبة 87 في المئة على أساس فصلي.

ويأتي تقرير (كلاود فلير) بعد إعلان جوجل في شهر آب/ أغسطس الماضي أنها صدّت هجوم DDoS على بروتوكول HTTPS ضد عميل لشركة (Google Cloud Armor) الذي وصل إلى 46 مليون طلب في الثانية، ويمثل هذا الرقم زيادةً بنسبة 80 في المئة تقريبًا عن الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 26 مليون طلب في الثانية وصدّته شركة (كلاود فلير) في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

يُشار إلى أن حجم هجمات الحرمان من الخدمة الفائقة الحجم زاد ببطء منذ عام 2021 حينما بدأت العديد من شبكات البوت الاستفادة من الأجهزة القوية لضرب الأهداف بملايين الطلبات في الثانية، فعلى سبيل المثال، ضربت شبكة Mēris موقع (ياندكس) Yandex الروسي بهجوم بلغ 21.8 مليون طلب في الثانية، وسبق لها أن ضربت عميلًا لشركة (كلاود فلير) بنحو 17.2 مليون طلب في الثانية.