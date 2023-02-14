تويتر تؤجل إطلاق منصتها البرمجية الجديدة مرة أخرى

أعلنت شركة تويتر يوم الاثنين عن تأجيل إطلاق منصتها الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات API مرة أخرى، ووعدت بنشر مزيد من المعلومات خلال الأيام المقبلة.

وكانت الشركة قد أغضبت كثيرين مطلع الشهر الجاري لمّا أعلنت عن خطتها لإنهاء الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارًا من 9 شباط/ فبراير، وفرض رسوم شهرية على من يريد استخدامها.

وتُعدّ واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر خدمة موجّهة لمطوري البرمجيات والباحثين بهدف تمكينهم من استخدامها لإنشاء إضافات للمتصفحات تُعدّل من تجربة استخدام الموقع وتحسنها، أو إنشاء حسابات آلية (بوتات) تعمل على النشر المؤتمت للتغريدات أو الرد التلقائي عليها.

ويعتمد الباحثون الأكاديميون على الخدمة للوصول إلى التغريدات العامة لتحليلها وإجراء الدراسات عليها، والآن هم يشعرون بالقلق من أنه سيُفرض عليهم دفع المال للوصول إلى التغريدات.

وفور الإعلان عن إنهاء الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات، عبّر العديد من الباحثين والمطورين، الذين يعتمدون على الخدمة، عن استيائهم من تحويلها إلى خدمة مدفوعة، فما كان من الرئيس التنفيذي لشركة (إيلون ماسك) إلا أن تراجع عن القرار جزئيًا فقال في تغريدة له: «استجابة للتعليقات، ستتيح تويتر واجهة لبرمجة التطبيقات خفيفة ومخصصة للكتابة فقط للحسابات الآلية التي توفر محتوى جيدًا ومجانيًا».

وعلى الرغم من أن إطلاق هذه المنصة الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات كان مقررًا في 9 شباط/ فبراير، فقد أجّلت الشركة الإطلاق حتى 13 شباط/ فبراير. والآن عادت تويتر لتعلن تأجيل الإطلاق مجددًا، ولكنها هذه المرة لم تعلن عن تاريخ جديد للإطلاق.

وقالت تويتر عبر حساب المطورين الخاص بها إنها ستؤجل إطلاق المنصة الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات لبضعة أيام أخرى. وادّعت أن هناك «قدرًا هائلًا من الحماس­» بشأن التغييرات القادمة إلى المنصة.

وأضافت الشركة في التغريدة: «كجزء من جهودنا لإنشاء تجربة مثالية لمجتمع المطورين، سنؤجّل إطلاق منصتنا الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات لبضعة أيام أخرى. وسنعلن عن مزيد من المعلومات خلال الأيام المقبلة. نشكر لكم اهتمامكم المستمر وصبركم».

وكانت تويتر قد قالت الأسبوع الماضي إن المستوى الأساسي من واجهة برمجة التطبيقات ذات «الاستخدام المنخفض المستوى» ستتوفر بسعر 100 دولار أمريكي شهريًا، لكنها لم توضح مقدار الاستخدام الذي يقع ضمن فئة «المستوى المنخفض». وقالت الشركة أيضًا إنها ستوفر واجهة مجانية لبرمجة التطبيقات تسمح بالكتابة فقط وهي جيدة لنشر 1,500 تغريدة شهريًا.