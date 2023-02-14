تطبيق سورة .. أفضل تطبيق لتلاوة القرآن الكريم

يقدم تطبيق سورة (Surah) – وهو إحدى مبادرات مركز تفسير للدراسات القرآنية – نسخة رقمية للمصحف الشريف من إنتاج مُجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفصٍ عن عاصم، الصادرة عام 1440هـ.

يستند التطبيق إلى المحتوى العلمي الموثوق الذي أنتجه مركز تفسير للدراسات القرآنية وغيره من المؤسسات والأفراد، حيث يشتمل على علوم السورة المهمة، مثل: مقاصد السُّور، وأسماءِ السُّور، وعد الآيات، والمكي والمدني، وفضائل السُّور، وغير ذلك من المحتوى العلمي الخادم للنص القرآني من مختلف الجوانب.

يتميز تطبيق سورة بواجهته البسيطة السهلة الاستخدام التي تدعم لغات متعددة، وأنه خالِ تمامًا من الإعلانات، وكذلك يدعم مزايا وخدمات نوعية على مستوى: الكلمة، والآية، والصفحة، والسورة، بعضها يقدم لأول مرة على مستوى التطبيقات القرآنية، كما يتيح لك الاستماع إلى تلاوة الآيات أو السورة كاملة بصوت نخبة من قرّاء العالم الإسلامي، غير ذلك الكثير من الميزات.

لذلك سنستعرض في مقالنا أهم ميزات تطبيق سورة، وكيفية استخدامها:

1- واجهة سهلة الاستخدام:

يتيح لك تطبيق سورة عرض صفحة المصحف في كامل شاشة هاتفك، حيث يكتفي بالجزء العلوي للشاشة لعرض المعلومات الخاصة برقم السورة، واسمها، وعدد آياتها، ورقم الصفحة، والجزء، والحزب، وبيان اتجاه القراءة، ورقم الصفحة في الجزء.

كما يتميز التطبيق بالسهولة في التصفح والتنقل والوصول للخدمات، والوضوح في القراءة، ويحتوي على فهرس متعدد للمصحف يُمكنك من استعراض فهرس السور والأجزاء والصفحات مع شريط للبحث فيها، وعدد من الخدمات المبتكرة في طريقة عرضها، والوصول لكلام المفسرين، ولمعاني غريب القرآن، وغير ذلك.

تدعم واجهة مصحف سورة حاليًا 4 لغات، وهي: اللغة العربية، والإنجليزية، والأردية، والبنغالية، ويسعى مركز تفسير لاستكمال بقية اللغات، بينما يدعم إصدار الويب من التطبيق الترجمة إلى 10 لغات.

يتيح لك التطبيق أيضًا تغيير لون الواجهة بحسب رغبتك، وعرض صفحات المصحف بعدة طرق مريحة كالتصفح العادي ويدعم الوضع الليلي لتوفير طاقة البطارية.

يدعم تطبيق سورة ميزة فواصل القراءة، حيث يمكنك وضع أكثر من فاصل مع إمكانية تسمية عناوين الفواصل بحسب ما تفضله، مثل: فاصل للقراءة وفاصل للحفظ.

كما يمكنك وضع علامات تميز بعض الكلمات بألوان للتذكير أو التنبيه للمراجعة، وهي مفيدة للمعلمين والطلاب في العناية ببعض الكلمات أثناء تعلم التلاوة أو التفسير

2- سهولة البحث:

يتميز تطبيق سورة بسهولة البحث فيه سواء على مستوى الكلمة أو مستوى العبارات، كما يدعم البحث الصوتي على مستوى الكلمة والعبارات أيضًا.

يضم التطبيق محرك بحث دقيق للغاية، حيث يمكنك البحث بأكثر من مدخل، مثل: البحث بالمطابق، والجذر، وبالأحرف الإنجليزية بتهجئة النطق العربي نفسها لمن لا يملك لوحة مفاتيح عربية، وبالكلمات الإنجليزية، وستظهر نتيجة البحث باللغة العربية اعتمادًا على قاعدة بيانات لهذا الغرض، كما يمكن البحث الصوتي بأكثر من لغة ولهجة تسهيلًا على المستخدم.

لاستخدام ميزة البحث الصوتي في مصحف سورة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أثناء القراءة ستكون صفحة المصحف في كامل شاشة هاتفك؛ انقر في منتصف الشاشة لإظهار شريط البحث.

اضغط داخل شريط البحث؛ ثم اكتب الكلمة التي تريد البحث عنها، ستظهر لك الآيات جميعها التي تضم هذه الكلمة.

لاستخدام البحث الصوتي؛ اضغط على أيقونة الميكروفون التي تظهر في الزاوية اليسرى من شريط البحث.

حدد اللغة واللهجة التي تتحدث بها، حيث يدعم التطبيق أكثر من لهجة لكل لغة، فعلى سبيل المثال: ستجد اللغة العربية بكافة اللهجات، مثل: السعودية، والمصرية، والإماراتية، والعُمانية، والأردنية، والجزائرية، والمغربية، وغيرها من اللهجات.

بعد تحديد لغتك ولهجتك؛ اضغط على أيقونة الميكروفون التي تظهر في منتصف الشاشة المنبثقة، ثم ابدأ بالتحدث.

سيتعرف التطبيق على الكلمة أو العبارة التي نطقتها، وستظهر أسفل نتيجة البحث الصوتي، ولإظهار نتائج البحث اضغط على أيقونة العدسة التي تظهر في الزاوية السفلية اليمنى في النافذة المنبثقة.

3- خدمات كثيرة على مستوى الكلمة:

يتيح لك تطبيق سورة تحديد كل كلمة في المصحف بمفردها بواسطة الضغط المستمر عليها، مع المحافظة على صورة المصحف المطبوع، حيث ستظهر لك خدمات كثيرة على مستوى الكلمة، بعضها يُقدَّم لأول مرة في تطبيقات القران الكريم، مثل: معنى الكلمة، والقراءات الخاصة بها، وتصريف الكلمة، وإعرابها إعرابًا مدرسيًّا دقيقًا، بالإضافة إلى ترجمة الكلمة، وإحصائياتها في المصحف، مثل: عدد مرات تكرارها في المصحف، وعدد السور التي وردت فيها الكلمة، وعدد الآيات التي وردت فيها، بالإضافة إلى جذر الكلمة ومرات تكراره في المصحف وعدد السور والآيات التي ورد فيها.

للوصول إلى هذه الخدمات في التطبيق؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط مع الاستمرار على الكلمة التي ترغب في معرفة معناها، ستظهر لك نافذة منبثقة تضم قائمتين من علامات التبويب في أعلاها.

تضم القائمة الأولى 4 علامات تبويب، وهي: علوم السورة، والصفحة، والآية، والكلمة. وكل علامة تبويب تضم علامات تبويب أخرى، على سبيل المثال: تضم علامة تبويب الكلمة 6 علامات تبويب، وهي: المعنى، والقراءات، والتصريف، والإعراب، والترجمة، وإحصائيات.

4- تدوين الملاحظات أثناء القراءة ومشاركتها بسهولة:

سيتيح لك تطبيق سورة أيضًا تدوين الملاحظات والتعليقات أثناء قراءة القرآن الكريم، ومشاركتها، وحفظها في التطبيق، مع سهولة استعراضها حسب السور والآيات والصفحات.

إذا أردت أثناء القراءة تدوين ملاحظة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الكلمة التي تريد تدوين الملاحظة أو التعليق عندها. وفي النافذة المنبثقة اضغط على أيقونة التدوين التي تظهر في الشريط بالأسفل.

اكتب في حقل العنوان ما تريد، ثم اكتب ما تريد في حقل كتابة التعليق.

اضغط على خيار إنشاء العلامة.

لمشاركة هذه الملاحظة، اضغط على علامة التبويب (المزيد) التي تظهر في أسفل الشاشة.

اضغط على خيار تعليقاتي.

ستظهر لك التعليقات التي كتبتها كلها، اضغط على التعليق الذي تريد مشاركته.

اضغط على أيقونة المشاركة التي تظهر أسفله، ثم اختر التطبيق الذي تريد المشاركة عبره.

5- خدمة الخطة القرآنية:

يتيح لك تطبيق سورة أيضًا إعداد خطة لمتابعة إنجازك وتقدمك في التلاوة والحفظ، حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين تحزيب السلف على السور في سبعة أيام، والتحزيب المشهور على ثلاثين جزءًا، وتحزيبٍ مقترحٍ من مركزِ تفسير يجمعُ بين التحزيبِ المتداولِ مع مراعاة مواضع البدء والانتهاءِ مع تمام المعاني للختم في ثلاثين يومًا، والتحزيب الحر الذي يمكّنك من القراءة وفق حزبك المختار مع إمكانية قراءة سور متفرقة واحتسابها لك ضمن الورد الذي تقرؤه، وتحديد عدد الجلسات في اليوم مع متابعة إنجازات الخطط.

لإنشاء خطة في تطبيق سورة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على علامة التبويب (المزيد) التي تظهر في أسفل الشاشة في تطبيق سورة.

اضغط على خيار إنشاء خطة.

يمكنك ضمن علامة تبويب (تحزيبي) ضبط خطتك وفق رغبتك، حيث يمكن تحديد عدد الأجزاء التي تريد قراءتها في خطتك، وعدد أيام القراءة، ووِرد الجلسة، ثم اضغط على خيار إنشاء خطة.

كما يمكنك اختيار علامة تبويب تحزيب السلف التي تقدم لك خطة جاهزة لختم القرآن الكريم في 7 أيام.

اختر وقت الإشعار للتذكير بالورد اليومي، حتى لا يطول الانقطاع عن تلاوة القرآن.

6- التطبيق متاح لكافة الأجهزة:

تطبيق سورة متاح للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام iOS وأندرويد، ويمكنك تحميله مجانًا من آب ستور، أو جوجل بلاي، أو متجر هواوي.

كما يوجد إصدار للويب يقدم جميع خدمات التطبيق لمستخدمي الإنترنت، ومتوافق مع المتصفحات كلها، ويمكنك الوصول إليه عبر هذا الرابط. ويتميز هذا الإصدار إنه يدعم 10 لغات كما ذكرنا سابقًا.

