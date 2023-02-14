آبل تُطلق تحديثًا أمنيًا هامًّا لنظام macOS Ventura

أطلقت شركة آبل اليوم الاثنين تحديثًا جديدًا لحواسيبها العاملة بنظام (ماك أو إس) وهو تحديث macOS Ventura 13.2.1 الذي يُعتبر تحديثًا فرعيًا لا يأتي بميزات رئيسية جديدة، لكنه يتضمن إصلاحاتٍ أمنية هامّة وتحسيناتٍ في الأداء.

ومن أبرز ما جاء به التحديث هو إصلاح ثغرة في مُحرّك Webkit المُستخدم في مجموعة من متصفحات الإنترنت منها سفاري وكروم وأوبيرا. وتسمح الثغرة لصفحات الإنترنت بتشغيل البرمجيات الخبيثة على جهاز المستخدم أو على مواقع الإنترنت الأخرى، ووفقًا لما قالته آبل فمن المُحتمل أن الثغرة قد استُغلَّت فعلًا في عدد من هجمات القرصنة الإلكترونية، مما يجعل من تحديث المستخدمين وانتقالهم إلى النسخة الأخيرة من نظام التشغيل أمرًا في غاية الأهمية. ويُذكر أن آبل وفرت إصلاح هذه الثغرة كذلك لمُستخدمي النسخ الأقدم من نظام تشغيلها، وتحديدًا لمستخدمي macOS Monterey و macOS Big Sur الذين سيصلهم الإصلاح من خلال تحديث لمتصفح سفاري.

يتضمن التحديث كذلك إصلاحًا لمجموعة من الثغرات في نواة نظام التشغيل وعددًا من الإصلاحات الأخرى وتحسينات الأداء.

ويمكن للمستخدمين انتظار وصول التحديث بشكلٍ تلقائي إلى أجهزتهم أو التحديث يدويًا عبر التوجه إلى القائمة الرئيسية في نظام التشغيل واختيار إعدادات النظام System Settings ثم الضغط على (عام) General ومن ثم اختيار التحديث Software Update.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت آبل كذلك تحديثًا جديدًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وساعتها الذكية يتضمن إصلاحًا لبعض المشاكل وتحسينات على الأداء.