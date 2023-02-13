5 أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك في زيادة الإنتاجية

من روبوت الدردشة التفاعلي (ChatGPT) إلى مولدات الصور مثل (DALL-E)، اجتذبت أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة الملايين من الأشخاص في الأشهر الأخيرة. ورغم وجود مخاوف من أن تحل تلك الأدوات محل العديد من الوظائف في المستقبل، تساعد في الوقت الحالي العمال من مختلف قطاعات العمل في زيادة الإنتاجية وإدارة الوقت، ويمكن استخدامها لأتمتة العديد من المهام اليومية مما يوفّر المزيد من الوقت للعمال لإنجاز الأعمال الذي تتطلب مجهودًا فكريًا.

وفيما يلي 5 من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن لأي شخص استخدامها لإنجاز مهام العمل اليومية، والمساعدة في زيادة الإنتاجية في العمل.

1- أداة Grammarly:

تتطلب معظم الوظائف شكلاً من أشكال الكتابة، وهذا يعني ضرورة مراجعة النصوص المكتوبة لتجنب أي أخطاء لغوية أو نحوية. ولتوفير الوقت في التدقيق والمراجعة، يمكن استخدام أداة Grammarly التي تساعد في اكتشاف الأخطاء في النصوص المكتوبة، كما تقدم اقتراحات حول اختيار الكلمات، وهيكلة الجملة، ويمكنها التحقق من النسخ، ومراجعة المقالات. وهي من أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة حيث يستخدمها أكثر من 30 مليون شخص و 50000 فريق عمل على مستوى العالم.

تُعدّ أداة Grammarly مفيدة لأي شخص يكتب مقالات أو رسائل إلكترونية، أو أي نوع آخر من النصوص عبر الإنترنت، لأنها تحدد الأخطاء النحوية والمطبعية تلقائيًا وهذا يساعد في اكتشاف الأخطاء بسرعة مما يوفر الكثير من الوقت ويزيد الإنتاجية في العمل.

يمكن استخدام أداة Grammarly مجانًا، أو الاشتراك للحصول على جميع الميزات.

2- أداة Missive:

Messive هي أداة تُساعد في إدارة البريد الإلكتروني قدمت حديثًا ميزة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع شركة OpenAI التي أنشأت روبوت ChatGPT. تولد الميزة الجديدة ردودًا عبر البريد الإلكتروني بناءً على طلب المستخدم.

على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Messive كتابة بريد إلكتروني، لتحديد موعد اجتماع في يوم معين، وسيكتب ردًا في غضون ثوانٍ. ويمكن بعد ذلك إجراء بعض التعديلات في البريد الإلكتروني قبل إرسالة.

تقدم Messive إصدارًا مجانيًا بميزات محدودة، وتزداد الأسعار مع إضافة المزيد من الميزات.

3- أداة Motion:

يمكن لأداة Motion المدعومة بالذكاء الاصطناعي تصميم جدول عمل تلقائيًا يتضمن المهام اليومية ومواعيد الاجتماعات والمشاريع. كما يمكنها وضع خطط للمشاريع والمساعدة في إدارة الاجتماعات. حيث يمكنك إدخال جميع المهام اليومية وستنظمها هذه الأداة في شكل جدول.

تساعد هذه الأداة في توفير الكثير من الوقت والجهد لأن التخطيط لمهام العمل والمهام الأخرى اليومية يُعد أمرًا مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة لمعظم الأشخاص.

توفر أداة Motion نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام، ثم تكلف 19 دولارًا شهريًا للمستخدمين الأفراد و 12 دولارًا شهريًا لفرق العمل.

4- أداة Otter.ai:

Otter.ai هي أداة نسخ تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص مكتوبة من تسجيل صوتي أو مقطع فيديو. وهي مفيدة لمنشئي البودكاست ومنشئي الفيديو الذين يرغبون في نسخ محتواهم.

كما يمكن أن تعمل هذه الأداة أيضًا كمساعد افتراضي أثناء اجتماعات العمل في Zoom، و Microsoft Teams، و Google Meet من خلال نسخ ما يُقال في الاجتماعات، مما يلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا. وهذا يعني توفير المزيد من الوقت للعمل وزيادة الإنتاجية.

يمكن استخدام الإصدار المجاني من أداة Otter.ai الذي يمكنه نسخ ما يصل إلى 300 دقيقة من الصوت شهريًا؛ أو اختيار النسخة الاحترافية التي يمكنها نسخ 1200 دقيقة مقابل 8.33 دولارات شهريا؛ أو نسخة الأعمال (business version) التي يمكنها نسخ 6000 دقيقة شهريًا مقابل 20 دولارًا شهريًا.

5- أداة RescueTime:

RescueTime هي أداة لتتبع الوقت تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في التركيز في المهام التي يعملون عليها عبر الإنترنت مما يزيد من الإنتاجية في العمل.

تتبّع أداة RescueTime أسلوب العمل وجدول المهام، والوقت الذي يقضيه المستخدم في العمل عبر الإنترنت، ويمكنها تصنيف مواقع الويب التي يزورها تلقائيًا إلى مواقع مفيدة يستخدمها لإنجاز العمل، وتحجب المواقع التي تعتبرها مشتتة للتركيز. كما تحلل هذه الأداة سلوك المستخدم وترسل له إشعارًا إذا تشتت انتباهه.

توفر أداة RescueTime للمستخدمين نسخة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين. ثم يمكنهم الاشتراك في الخطط المدفوعة التي تبدأ أسعارها من 6.50 دولارات شهريًا.