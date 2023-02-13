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سامسونج تحدّث تطبيق Camera Assistant وتُعلن إطلاقه لهواتفها القديمة

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أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها Camera Assistant الذي كانت قد أصدرته العام الماضي بشكل حصري لهاتف Galaxy S22 Ultra، وذكرت أن التطبيق إضافةً لتوفّره لهاتفها الجديد Galaxy S23 Ultra سيصل قريبًا إلى مجموعة من هواتفها القديمة.

ويتوفر التطبيق للتنزيل إلى جانب تطبيق الكاميرا الرئيسي لإضافة مجموعة من الميزات التي لا يوفرها التطبيق الافتراضي، حيث يأتي بإمكانيات جديدة لتحسين أداء الكاميرا وتغيير الطريقة الافتراضية التي يتم فيها مُعالجة الصور المُلتقطة.

يُقدم التحديث الجديد وسائل تحكّم أكثر دقة تسمح بتعديل درجة حدّة الصور المُلتقطة Sharpening، حيث يُمكن إلغاء الميزة تمامًا أو تغيير درجتها. كما يقدّم التطبيق خيارًا لتحسين سرعة التقاط الصورة عبر التحكّم بسرعة الغالق Shutter، حيث يمكن للمُستخدم  إما اختيار التقاط الصورة بأسرع شكل ممكن بمُجرد الضغط على الزر، وهو ما يأتي على حساب التقليل من جودة الصورة المُلتقطة، أو اختيار الموازنة ما بين السرعة والجودة، أو اختيار التركيز على الجودة على حساب التقاط الصورة بشكل أبطأ نسبيًا.

كما يُمكن لمُستخدمي التطبيق التعديل على خاصية الضغط المطوّل على زر التقاط الصورة والذي يتيح بشكلٍ افتراضي التحويل بين التقاط الصور الثابتة إلى تسجيل الفيديو، لكن مُستخدمي التحديث الجديد يُمكنهم تعديل هذه الخاصية لالتقاط صورة متحركة بصيغة GIF عوضًا عن الفيديو.

ولتحسين سرعة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، يوفر التحديث إمكانية تعطيل ميزة Auto HDR ضمن الإعدادات.

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إضافةً إلى ذلك، يزيد التحديث من خيارات التقاط الصور وفق المؤقّت الذي يمكن ضبطه لالتقاط عدة صور بفارق زمني يتراوح ما بين ثانية إلى ثلاث ثوان.

وأخيرًا، يساعد التطبيق المُستخدم في التوفير من استهلاك البطارية عبر تخفيض إضاءة الشاشة بشكلٍ تلقائي عند تصوير مقاطع الفيديو المطوّلة التي تتراوح مدتها بين دقيقة إلى عشرة دقائق.

إضافةً إلى هاتفي Galaxy S22 Ultra و S23 Ultra فقد أصبح التطبيق متوفرًا على متجر تطبيقات سامسونج لسلسلة هواتف Note 20 و S20 و S21 و S22 و Z Flip 3 و Z Flip 4 و Z Fold 2 و Z Fold 3 و Z Fold 4.

يُذكر أن سامسونج كانت قد أعلنت بداية شهر فبراير الجاري عن هواتفها الجديدة من سلسلة Galaxy S23 بمعالج أسرع وكاميرات أفضل مقارنةً بهواتف العام الماضي.

 

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